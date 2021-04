Angleterre: Mourinho retrouve déjà du travail

Ecarté de ses fonctions à Tottenham la semaine passée, Jose Mourinho n’est pas resté longtemps sans activité. Le technicien portugais travaillera comme consultant pendant l’Euro pour le tabloïd The Sun.

Après une aventure aussi bien frustrante que décevante du côté de Tottenham, Jose Mourinho aurait pu s’offrir une pause bien méritée et couper un peu avec le football pour profiter de ses quelque 23 millions d'euros d'indemnités. Mais non, le technicien portugais a déjà rebondi et va continuer de travailler en Angleterre. Le journal The Sun a confirmé ce vendredi avoir trouvé un accord avec l’ancien entraîneur de Chelsea, Manchester United et des Spurs pour un travail de consultant pendant l’Euro de football cet été (11 juin- 11 juillet).

"On a Mourinho", s’enflamme même le quotidien dans son édition sport en accompagnant le tout de notes de musique comme le ferait des supporters célébrant en chanson l’arrivée d’une star dans leur équipe.

Mourinho déjà ciblé par un club

L’ancien boss du Real Madrid sera ainsi chargé d’une colonne pendant la compétition continentale cet été. "C’est le Special Sun!", lance même le journaliste en charge d’accueillir le "Special One" au sein de l’équipe du tabloïd. A 58 ans, Jose Mourinho retrouve un poste de consultant auprès d’un grand media de sport outre-Manche.

A l’image de son passage à a télévision du côté de la chaîne Sky après son départ de Manchester United, le Portugais n’a pas traîné après son licenciement à Tottenham. A lui désormais de transformer ses coups de gueule télévisés en diatribe acerbe dans le Sun. En le signant, le journal britannique signe un joli coup médiatique. Une solution gagnant-gagnant.

En coupant avec les terrains mais pas avec le football, l’homme aux deux sacres en Ligue des champions continue d’exister médiatiquement. Pour le sportif, Jose Mourinho se trouverait déjà dans la short-list du Celtic. En attendant potentiellement de retrouver un banc du côté de Glasgow, c’est bien dans les journaux que le Portugais se lâchera sur les joueurs.