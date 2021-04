Le mercato en direct: le retour d’Allegri, le départ d’Agnelli, la Juve prépare une "révolution"

D’après les informations du Daily Mail, les Blues travaillent en vue d’un retour de Romelu Lukaku à Londres. Sous contrat avec Chelsea entre 2011 et 2013, l’attaquant belge ne s’était pas du tout imposé et avait fait l’objet d’un prêt à West Brom. Celui qui fait depuis le bonheur de l’Inter Milan suscite donc l’intérêt de Chelsea. Alors que le club lombard pourrait être dans l’obligation de vendre en raison de la crise économique, le média britannique évoque une opération à 120 millions d’euros. Lié contractuellement à l’Inter jusqu’en 2024, Lukaku, 27 ans, est sur les tablettes des Blues tout comme Haaland et Kane mais les dossiers concernant le Norvégien et l’Anglais s’avèrent beaucoup plus complexes en raison notamment de la forte concurrence.