Tottenham: Rodgers n'aurait pas l'intention de remplacer Mourinho

Annoncé dans le viseur de Tottenham depuis le licenciement de José Mourinho, l'entraîneur de Leicester Brendan Rodgers n'aurait pas du tout envie de lâcher les Foxes pour rejoindre les Spurs.

Un peu plus d'une semaine après le limogeage de José Mourinho, Tottenham est toujours à la recherche d'un technicien pour succéder au Special One et préparer la saison prochaine, Ryan Mason assurant l'intérim jusqu'à la fin de cet exercice. Mais a priori, ce ne sera pas Brendan Rodgers.

Annoncé dans le viseur des Spurs, et même comme l'une des pistes principales depuis que le Bayern a mis le grappin sur Julian Nagelsmann, le coach de Leicester n'aurait pas du tout l'intention de quitter les Foxes pour rejoindre le club londonien, explique Sky Sports ce mardi.

Vainqueur de Crystal Palace lundi soir en Premier League (2-1), Leicester a fait un très grand pas vers une qualification pour la Ligue des champions. Et son entraîneur nord-irlandais a bien l'intention de fouler la scène aux étoiles l'an prochain, chose quasiment impossible avec Tottenham, actuel 7e du championnat.

Un projet ambitieux et des joueurs prometteurs à disposition

Mais au-delà du court terme, Rodgers aurait davantage confiance en le projet de Leicester qu'en celui des Spurs sur la durée. Avec Wesley Fofana, Youri Tielemans, Harvey Barnes ou encore James Maddison, il a à sa disposition quelques jeunes joueurs très talentueux, qui ont encore une vraie marge de progression. De quoi permettre à Leicester de s'installer dans le Top 4, voire de remporter des titres? C'est l'idée.

"Tottenham est un club fantastique, l'un des plus grands du pays. Mais je suis pleinement concentré sur Leicester, avait déclaré la semaine passée l'ancien coach de Liverpool et du Celtic. J'ai à disposition un centre d'entraînement de classe mondiale, et nous voulons encore développer ce projet, nous avons encore plein de choses à faire ici. De plus, j'ai une très bonne relation avec la direction et les joueurs."

Après 33 journées en Premier League, Leicester est aujourd'hui 3e, avec 4 points d'avance sur Chelsea, et 7 sur West Ham, 5e. Les Foxes disputeront également la finale de la Coupe d'Angleterre le 15 mai prochain contre les hommes de Thomas Tuchel.