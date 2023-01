Mercato: comment l’OM a convaincu Braga pour Vitinha

L'Olympique de Marseille va recruter le Portugais Vitinha avant la clôture du mercato hivernal ce mardi. Après d'âpres négociations avec Braga, le président Pablo Longoria a trouvé la formule financière pour convaincre le club lusitanien de laisser partir le buteur.

Après les départs de Luis Suarez et Bamba Dieng cet hiver, l'OM a enfin trouvé la perle rare, un joueur capable de venir seconder Alexis Sanchez sur le front de l'attaque phocéenne. A quelques heures de la fin du mercato, Marseille a trouvé un accord avec Braga pour Vitinha ce mardi.

Déjà arrivé à Marseille, où les supporters locaux lui ont réservé un bel accueil, le Portugais va finaliser son transfert en Ligue 1. Surtout, l’astucieux Pablo Longoria a su trouver le montage financier pour convaincre le club portugais de vendre le buteur de 22 ans dans des conditions accessibles à l’OM.

Braga dispose d'une clause de rachat pour Vitinha

L’OM était d’accord avec le joueur et le buteur portugais voulait venir à Marseille quitte à refuser des offres venant d’Angleterre en janvier. Le montant du transfert se situe à 32 millions d'euros, bonus inclus, soit légèrement au-dessus de la clause libératoire de Vitinha à Braga. En récupérant plus que les 30M€ de la clause, Braga est satisfait.

Le club portugais récupérera aussi 10% d’une revente du joueur qui a marqué 13 buts et délivré 5 passes décisives cette saison en 27 rencontres toutes compétitions confondues.

L'actuel deuxième du championnat portugais dispose même d'une option de rachat qui lui est réservée, et qui s’élève à 60 millions d’euros. Cette "clause" de rachat n’est valable que pour la formation lusitanienne. Braga garde donc un peu la main sur son joueur et a été séduit par ces conditions offertes par l'OM. Une solution gagnant-gagnant pour les Portugais, pour Pablo Longoria, pour Vitinha et donc pour l'OM.