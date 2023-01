OM: le beau message de Payet pour Dieng après son départ à Lorient

Parti de l'OM cette semaine pour rejoindre le FC Lorient, Bamba Dieng a eu droit à un très joli message de Dimitri Payet sur les réseaux sociaux.

C’est le message d’un ami, d’un coéquipier, d’un capitaine. Sur ses réseaux sociaux, Dimitri Payet a adressé ce dimanche ses encouragements et ses remerciements à Bamba Dieng, qui vient de quitter Marseille pour poursuivre sa progression du côté du FC Lorient. "Mon petit Bamba, je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure. Ce fut un honneur de jouer derrière toi. J’ai vraiment beaucoup d’estime pour le joueur et l’homme que tu es. Surtout ne change rien, reste comme tel, travailleur, humble, respectueux et à l’écoute. A bientôt mon ami", a écrit le meneur de jeu de l’OM.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Dieng : "Merci légende"

"Merci légende", lui a répondu en story Instagram l’attaquant sénégalais, qui avait déjà failli changer de club l’été dernier. Après avoir refusé de filer à Leeds, en Premier League, il avait donné son accord à l’OGC Nice, avant d’être recalé à la visite médicale au moment où il s’apprêtait à être transféré pour 12 millions d’euros. Finalement resté à Marseille après cette énième péripétie, il a été mis au placard en début de saison, puis a retrouvé la compétition à partir de fin septembre, avec un temps de jeu limité. Aligné à douze reprises par Igor Tudor, il aspirait à davantage de temps de jeu et devrait en avoir chez les Merlus, qui s'attendent à voir partir Terem Moffi à Nice.

Présenté vendredi au Moustoir, avant le derby breton remporté contre Rennes (2-1), Dieng pourrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs mercredi sur le terrain du Stade de Reims (19h), pour la 21e journée de Ligue 1. "C’est un très beau challenge qui s’offre à moi et j’ai hâte de débuter sous mes nouvelles couleurs. Le FC Lorient a réalisé le meilleur début de saison de son histoire et je souhaite poursuivre dans cette lignée en réalisant de belles performances avec les Merlus. Le jeu proposé par le coach, son staff et les joueurs m’a séduit et j’espère répondre aux attentes du club lors de ces prochains mois et futures saisons", a-t-il déclaré. Il a signé pour quatre ans et demi avec l'actuel sixième de Ligue 1, lui qui avait rejoint l'OM en octobre 2020.