Mercato: comment Luis Enrique a séduit les dirigeants du PSG

Luis Enrique devrait prendre la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Le coach espagnol a impressionné le président Nasser Al-Khelaïfi et son conseiller sportif Luis Campos lors de leurs récents échanges.

Luis Enrique devrait être le prochain entraîneur du PSG, même si tous les détails ne sont pas encore réglés. Si la piste a été initiée par Doha, Nasser Al-Khelaïfi, puis Luis Campos poussent désormais pour lui. Peu de candidats ont fait consensus jusqu’ici. Le conseiller football du club parisien n’était pas le plus pressé de voir Julian Nagelsmann arriver, par exemple.

Luis Enrique s’est entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi, qui a toujours admiré sa combativité et son ambition, mais aussi avec Luis Campos dernièrement. Le technicien de 53 ans a été impressionnant lorsqu’il a échangé avec les dirigeants du club. Dégageant une grosse énergie mais aussi une envie de faire bouger les choses et de voir grandir le club. L’Espagnol avait tout préparé. Il a identifié le manque d’envie parfois affiché par les joueurs et son charisme à jouer pour lui. Tout le contraire de Nagelsmann.

>> Les infos merctao EN DIRECT

Luis Enrique voudra un droit de regard sur le mercato

Selon des proches du dossier, l’Allemand est arrivé en montrant la ligne "Bayern Munich" sur son CV. Il voulait appliquer exactement la même méthode. Du côté de Nagelsmann, on explique que le projet du PSG manquait de clarté. Aujourd’hui, la piste Luis Enrique est très avancée, même si le staff n’est pas encore complétement constitué. Luis Enrique voudra aussi avoir, a minima, un droit de regard sur le mercato.