La remontada, le mythe de 1993... quand Luis Enrique a affronté le PSG

En négociations avancées pour devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a déjà croisé à plusieurs reprises la route du club francilien comme joueur puis entraîneur. L'Espagnol n'a pas laissé que de bons souvenirs aux suporters parisiens sur la scène européenne.

La piste Nagelsmann évanouie, le PSG est passé à la vitesse supérieure avec Luis Enrique. Le club francilien et l'entraîneur espagnol sont en négociations avancées mais rien n'est encore finalisé pour une arrivée.

En cas de signature en Ligue 1, l'ancien sélectionneur de l'Espagne rebondirait quelques mois seulement après son échec au Mondial 2022. Surtout, il débarquerait dans un club dont il a indirectement façonné l'histoire dans les compétitions européennes. Aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur.

Un premier bon souvenir pour le PSG grâce à 'Casque d'or' Kombouaré

Le premier affrontement européen entre Paris et Luis Enrique remonte à la saison 1992-1993 et un quart de finale de Coupe de l'UEFA contre le Real Madrid. Si le technicien est régulièrement associé au Barça, où il a passé la majorité de sa carrière de joueur, il d'abord joué chez le rival madrilène entre 1992 et 1996.

Pour sa première saison au Real, il est titulaire lors de la double confrontation européenne contre le PSG. Battus à l'aller à Santiago Bernabeu (3-1), les Parisiens renversent tout lors du retour au Parc des Princes le 18 mars 1993 grâce d'abord à des buts de George Weah et David Ginola.

Juste après le but du 'Magnifico', qui envoie alors le PSG en demi-finale, Luis Enrique sort du terrain et assistera à une fin de match historique depuis le banc madrilène. Le troisième but inscrit par Valdo semble confirmer la victoire parisienne.

Mais le Chilien Ivan Zamorano réduit l'écart dans les dernières minutes et paraît envoyer les deux équipes en prolongation. Sur le dernier corner du match, Valdo centre et Antoine Kombouaré dévie de la tête pour marquer le but de la qualification (4-1). le mythique 'Casque d'or' naît alors, et le Paris Saint-Germain se qualifie pour la première fois de son histoire dans un dernier carré continental. Ce soir de mars 1993, Paris a pris le dessus sur le Real de Luis Enrique. Rebelote la saison suivante lorsque l'équipe parisienne élimine à nouveau les Merengue de Luis Enrique (1-0, 1-1) pour se hisser en dem-finales de Coupe des Coupes lors de la saison 1993-1994.

Luis Enrique s'offre un titre européen contre Paris

Le troisième duel européen entre le PSG et Luis Enrique intervient près de quatre ans après la qualification face au Real Madrid en C3 et trois ans après celle en C2. Désormais installé parmi les cadres du Barça, Luis Enrique se retrouve à nouveau titulaire contre Paris lors d'un match européen: en finale de Coupe des Coupes, le 14 mai 1997. Tenant du titre, le club francilien espère signer un doublé contre le Barça. Un penalty du Brésilien Ronaldo donne l'avantage aux Catalans (0-1) à quelques minutes de la mi-temps.

Malgré plusieurs belles tentatives de Benoît Cauet ou un poteau de Patrice Loko, les Parisiens ne parviennent pas à égaliser et le titre leur échappe. Un peu plus de quatre ans après son élimination avec le Real Madrid, Luis Enrique tient sa revanche face au PSG. Mieux, l'Espagnol remporte son premier trophée européen. En cinq matchs contre Paris en tant que joueur, Luis Enrique a donc perdu à deux reprises, a concédé un nul et s'est incliné trois fois en cinq rencontres.

Le Brésilien Ronaldo et Luis Enrique célèbre un but contre le PSG, le 14 mai 1997 © Icon Sport

Luis Enrique aux première loges lors de la remontada

Devenu entraîneur après la fin de sa carrière de joueur, Luis Enrique va à nouveau affronter le PSG lors de son passage sur le banc du FC Barcelone entre 2014 et 2017. Dès sa première saison comme coach du club blaugrana, l'Espagnol va défier les Franciliens à quatre reprises.

Si les partenaires de Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani remportent le premier match pendant les poules au terme d'un match spectaculaire (3-2), le Barça remporte les trois suivants et notamment les deux manches lors des quarts de finales (3-1, 2-0). Des rencontres marquées notamment par un petit pont mémorable de Luis Suarez sur David Luiz ou encore le doublé de Neymar au retour.

Mais le match le plus marquant du Barça version Luis Enrique contre le Paris Saint-Germain reste sans aucun doute, la tristement célèbre remontada du 8 mars 2017. Impuissants au Parc des Princes (0-4) à l'aller de ce huitiuème de finale de Ligue des champons, les Barcelonais vont signer l'un des plus gros exploits de l'histoire de la compétition lors du retour au Camp Nou.

Rapidement devant grâce à Luis Suarez, un but contre son camp de Layvin Kurzawa et un penalty de Lionel Messi, les Catalans semblent finalement proches de prendre la porte quand Edinson Cavani réduit l'écart à l'heure de jeu.

A 3-1 à l'entame des dix dernières minutes, Barcelone se dirige tout droit vers l'élimination. Mais un doublé de Neymar et un but de Sergi Roberto sur la dernière action du match font basculer l'histoire des deux clubs. Le Barça se qualifie et, surtout, le PSG devient le premier club à subir une telle remontada en C1.

Depuis, l'équipe francilienne paraît comme maudite en Ligue des champions et a connu plusieurs scénarii incroyables sur la scène européenne. Après avoir contribué à écrire l'une des pires pages de l'histoire (la pire?) du Paris Saint-Germain en Europe, Luis Enrique - s'il rejoint Paris cet été - devra cette fois essayer d'écrire la plus belle page de l'histoire continentale du club en lui offrant son premier titre en Ligue des champions.

Le bilan de Luis Enrique face au PSG:

En tant que joueur , 5 matchs : 2 victoires, 2 défaites, 1 nul .

, 5 matchs : . En tant qu'entraîneur, 6 matchs: 1 défaite, 5 victoires.