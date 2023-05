Mercato: comment Manchester United a manqué la signature d'Haaland, selon Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer a affirmé avoir proposé Erling Haaland à Manchester United lorsqu'il dirigeait l'attaquant norvégien à Molde.

Erling Haaland aurait-il pu exploser à Manchester United? Avant de se révéler sur la scène européenne avec le RB Salzbourg, l'attaquant norvégien évoluait au Molde FK (2017-2019). Il était alors dirigé par Ole Gunnar Solskjaer, qui affirme avoir soufflé son nom à Manchester United avant même qu'il ne soit appelé au terme de l'année 2018 à remplacer José Mourinho sur le banc d'Old Trafford. À l'époque, le prodige n'avait que 18 ans.

"Je l'ai proposé pour quatre millions de livres"

"Je les ai appelés six mois avant qu'on me propose le poste à United. Je l'ai proposé pour quatre millions de livres. (...) Nous aurions dû l'avoir, mais ils ne m'ont pas écouté", s'est souvenu Ole Gunnar Solskjaer dans des propos rapportés par VG.no et qui ont été tenus lors d'une rencontre vendredi soir avec environ 400 supporters des Red Devils. Il est précisé que l'ancien joker de luxe ne cite jamais le nom d'Erling Haaland dans sa prise de parole, mais que cela ne fait aucun doute qu'il parle de lui.

Ole Gunnar Solskjaer, Jonas Bergh-Johnsen et Erling Haaland, le 25 novembre 2018 © Bildbyran / Icon Sport

Erling Haaland a disputé 50 matchs sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer. Bilan de cette collaboration: 20 buts, 7 passes décisives. L'imposant buteur était ensuite parti à Salzbourg pour 8 millions d'euros en 2019.

Ole Gunnar Solskjaer est sans club depuis son limogeage de Manchester United en 2021. Il est annoncé dans les tribunes d'Old Trafford pour la réception de Wolverhampton, ce samedi 13 mai, ce qui serait une première depuis son départ du club.