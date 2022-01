Mercato: comment Umtiti a freiné le Barça dans le dossier Aubameyang

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang semble proche d'être prêté au Barça, le club catalan était proche d'obtenir le transfert du Gunner il y a quelques jours dans le cadre d'un échange avec Samuel Umtiti, rapporte Mundo Deportivo. Mais le deal a fini par capoter avec Arsenal à cause de la blessure de l'ex-Gone.

En Espagne, le mercato hivernal est resté assez calme, faute de moyens suffisants. Sauf au Barça, pourtant endetté à plus d’un milliard d’euros. Le club catalan, 5e de Liga, réalise quelques gros coups dans la dernière ligne droite de ce marché des transferts. Après s’être attaché les services de Ferran Torres, les Catalans sont parvenus à attirer le musculeux ailier espagnol Adama Traoré, en attendant l’arrivée potentielle du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang ce lundi à quelques heures de la fermeture du mercato (toutes les infos en direct sont par ici). Trois joueurs qui évoluaient jusqu'à maintenant en Premier League.

Un échange avec Umtiti était envisagé

L'arrivée du capitaine déchu des Gunners d’Arsenal au Barça est très avancée selon la presse catalane, mais elle aurait tout aussi bien pu ne pas se faire, comme le rapporte Mundo Deportivo sur son site. En effet, les deux clubs avaient pratiquement bouclé le prêt de Samuel Umtiti en Angleterre ces dernières semaines. Une opération qui aurait impliquée l'arrivée d’Aubameyang dans le cadre d’un échange, lequel aurait grandement facilité les choses pour tout le monde.

Mais les négociations ont été gelées mi-janvier, lorsque le champion du monde s'est à nouveau blessé au pied, indique Mundo Deportivo. Le Barça a alors commencé à chercher des alternatives sur le marché, le salaire d’Aubameyang étant trop élevé pour le plafond salarial imposé en Liga. Le Barça a travaillé sur toutes les options possibles pour finir par réactiver la piste Aubameyang, le joueur ayant consenti à baisser son salaire pendant ces mois de prêt au Barça, d'après les informations de la presse catalane.

La volonté du joueur de porter le maillot du Barça, tout comme la volonté affichée par Arsenal de s'en débarrasser, au moins pour les six prochains mois (le joueur a un contrat jusqu'en 2023), auront été les plus fortes. Et si rien n’est encore acquis, même si le joueur est déjà à Barcelone, les discussions continuent, avant une conclusion espérée dans la soirée. Après, il sera trop tard.