Mercato: coup de tonnerre, le Real Madrid annonce le départ de Karim Benzema

Le Real Madrid a annoncé ce dimanche le départ de son avant-centre français Karim Benzema (35 ans), après 14 ans au sein du club espagnol.

Clap de fin pour Karim Benzema. Le Real Madrid a annoncé ce dimanche le départ du "Nueve" après 14 ans dans la capitale espagnole. Arrivé dans le club madrilène en 2009 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Benzema arrivait en fin de contrat. Même si sa victoire au Ballon d’Or lui permettait de prolonger, l’ancien Gone va découvrir à 35 ans une nouvelle aventure, qui pourrait être en Arabie Saoudite.

"Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l'une de nos plus grandes légendes, écrit le club dans son communiqué. Les Madridistas et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l'un des grands mythes de notre club et l'une des grandes légendes du football mondial. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et il lui souhaite, ainsi qu'à toute sa famille, le meilleur dans cette nouvelle phase de sa vie." Une conférence de presse sera organisée ce mardi à midi en compagnie de Florentino Perez.

Un palmarès XXL et 353 buts en 647 matchs

En 14 saisons passées au Real, Karim Benzema a gagné tous les trophées qu’il est possible de gagner en club. Dans sa vitrine : cinq Ligues des champions, autant de titres au Mondial des clubs, quatre Super Coupe d’Europe, et trois Coupes d’Espagne et autan de Super Coupe d’Espagne. Après avoir longtemps évolué dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, arrivé la même année que lui, KB9 a porté le Real sur ses épaules dès le départ du Portugais en 2018.

Un leadership incontestable qui a permi au nouveau capitaine merengue de remporter le Ballon d’or en 2022. Benzema a surtout inscrit 353 buts en 647 matchs toutes compétitions confondues, soit une moyenne de 0,54 but par match. Une efficacité impressionnante qui lui a permis d’être meilleur buteur de Liga en 2022.