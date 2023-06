Mercato: courtisé en Arabie saoudite, Benzema fait trembler Madrid

En fin de contrat au Real Madrid, Karim Benzema pourrait quitter le club madrilène pendant l'intersaison afin de rejoindre l'Arabie saoudite. Si rien n'est décidé pour le buteur français, l'idée de perdre la star tricolore suscite des inquiétudes en Espagne.

Après avoir perdu Cristiano Ronaldo en 2018 puis Lionel Messi ou Sergio Ramos en 2021 et Casemiro en 2022, la Liga pourrait bientôt une autre de ses stars. En fin de contrat au Real Madrid, Karim Benzema n'a pas encore prolongé. Si rien n'est acté pour le moment, il existe bien la possibilité de voir le Français s'en aller pendant le mercato estival.

Le lauréat du Ballon d'or 2022 pourrait se laisser tenter par l'Arabie saoudite où l'on rêve de faire du buteur de 35 ans la nouvelle tête de gondole du championnat local. Au grand dam de la Ligue espagnole qui dirait adieu à une nouvelle icône.

>> La tentation saoudienne de Benzema

Uné réunion cruciale entre Perez et le clan Benzema?

La preuve que le dossier Benzema inquiète, la presse espagnole lui réserve une place de choix dans ses unes ce jeudi malgré le septième succès de Séville en Ligue Europa ou les adieux de Sergio Busquets au Barça.

Du côté du média madrilène AS, on assure que Karim Benzema est tout proche de s'engager dans le Golfe et plus précisement à Al-Ittihad où l'attaquant formé à l'OL toucherait plus de 100 millions d'euros par an. Pas mieux dans le journal Mundo Deportivo où Karim Benzema est présenté comme "à un pas" de signer en Arabie saoudite.

Pourtant, si la tentation saoudienne existe pour Karim Benzema, le deuxième meilleur buteur de Liga cette saison (18 buts) n'a pas encore décidé. De quoi laisser un espoir aux supporters du Real Madrid de conserver leur chouchou.

Selon les éléments relayés par plusieurs médias ibériques, une réunion est prévue ce jeudi entre Florentino Perez et les représentants de Karim Benzema à Valdebebas. Arrivé chez les Merengue en 2009, le buteur aux cinq titres en Ligue des champions pourrait donc bien s'en aller après 14 années à Madrid. En tout cas, sa situation interroge alors que le Real Madrid reste sur une saison 2022-2023 compliquée en Liga avec une deuxième place pas encore sécurisée derrière le Barça. Ce jeudi, Karim BEnzema va recevoir un prix remis par MArca pour l'ensemble de sa carrière au Real.