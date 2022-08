Mercato: courtisé par Manchester United, Kevin Trapp annonce qu'il reste à l'Eintracht Francfort

Dans un message publié ce jeudi sur son compte Instagram, Kevin Trapp a mis fin à la rumeur l'envoyant du côté de Manchester United. S'il a bien reçu une offre, le gardien allemand souhaite rester à l'Eintracht Francfort.

Kevin Trapp a pris le temps de la réflexion. Mais le gardien allemand n'ira pas à Manchester United. Le principal intéressé a confirmé ce jeudi, dans un message sur Instagram, sa volonté de rester à l'Eintracht Francfort, où il a le poste de numéro un et la garantie de jouer la Ligue des champions.

"Que j'y réfléchisse, tout le monde peut, je l'espère, le comprendre"

En mai dernier, Kevin Trapp remportait la Ligue Europa avec l'Eintracht Francfort, où il était arrivé en 2019 en provenance du PSG. Ces derniers jours, des rumeurs circulaient sur un intérêt des Red Devils pour l'Allemand, de sorte à concurrencer David De Gea. "On a beaucoup parlé de l'intérêt de Manchester United. Il est vrai qu'une offre écrite a été faite, a admis Kevin Trapp. Manchester United est un club mondial et que je me penche sur une telle offre et que j'y réfléchisse, tout le monde peut, je l'espère, le comprendre."

Kevin Trapp est actuellement sous contrat avec Francfort jusqu'en 2024 et aurait une offre de prolongation sur la table d'après Bild. La presse allemande estimait même que Trapp était proche de donner son accord pour rejoindre Manchester United. "Mais hier, j'ai annoncé aux responsables des deux clubs que j'avais choisi l'Eintracht, a déclaré le gardien. J'ai vécu des choses inoubliables ici avec Francfort et nous avons écrit l'histoire ensemble. Le début de saison a été difficile, mais j'ai une confiance absolue en nous."

Grâce à ses bonnes performances, Kevin Trapp a été nommé dans une liste de 10 gardiens pour le Trophée Yachine, récompensant le meilleur portier de la saison. En revanche, David De Gea ne figure pas parmi les prétendants. En tout cas, en restant avec l'Eintracht Francfort, 11e de Bundesliga cette saison, Trapp garantit sa participation à la Ligue des champions, dont le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu ce jeudi.