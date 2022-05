Francfort-Rangers: sauvetage en prolongation, tir au but stoppé... Trapp héros de la fin de match

Kevin Trapp a été décisif lors de la victoire de l'Eintracht Francfort en finale de la Ligue Europa contre le Rangers FC. Le gardien allemand de 31 ans, passé par le PSG, a notamment réussi le seul arrêt de la séance de tirs au but.

Certes, c'est Rafael Santos Borré qui a marqué le tir au but décisif et rendu officiel la victoire de l'Eintracht Francfort en finale de la Ligue Europa contre le Rangers FC (1-1 puis 5-4). L'attaquant colombien a aussi inscrit le but de l'égalisation à la 69e minute, alors que Joe Aribo avait ouvert le score pour les Écossais à la 57e. Mais tout ce dénouement a aussi été rendu possible par Kevin Trapp. L'ancien gardien du Paris Saint-Germain a réussi une fin de match exceptionnelle, avec un sauvetage sur un tir à bout portant en prolongation et un tir au but stoppé.

Auteur de cinq arrêts tout au long des 120 minutes de jeu, l'Allemand de 31 ans a fait sensation à la 118e minute. Dans les derniers instants de la prolongation, les Rangers ont en effet obtenu une immense occasion avec un centre en direction de Ryan Kent. Lancé à pleine vitesse, le milieu anglais avait un temps d'avance sur la défense et s'est retrouvé en position de frappe à hauteur des six mètres, devant le but en grande partie ouvert. Mais Trapp, qui revenait d'une couverture de son premier poteau, s'est précipité dans l'axe pour jeter sa jambe droite et bloquer in extremis le tir de l'ancien Gunner.

De retour en C1, cinq ans après

Une minute plus tard, sur la dernière action du match, Trapp a été parfaitement vigilant pour empêcher un coup franc de James Tavernier de se loger en pleine lucarne. Puis durant lors des tirs au but, c'est sur la tentative d'Aaron Ramsey, entré tard en prolongation, que l'ex-Parisien a brillé et effectué le seul arrêt de l'ensemble de la séance.

Cinq ans après la "remontada" du Barça contre le PSG au Camp Nou, Trapp va donc retrouver la Ligue des champions s'il reste à l'Eintracht Francfort, où il compte désormais 256 matchs.