Mercato: d'accord avec le PSG, Kolo Muani ne veut pas s'entraîner avec Francfort

Info RMC Sport - Après avoir pris publiquement la parole pour demander son transfert au PSG, Randal Kolo Muani a décidé de ne pas prendre part à l'entraînement de l'Eintracht Francfort ce mercredi matin. L'attaquant français espère que la situation se décantera d'ici la fermeture du mercato, le 1er septembre.

Le hashtag #FreeKolo a fleuri sur Twitter pour réclamer le transfert de Randal Kolo Muani au PSG ces dernières heures, après la prise de parole de l'attaquant français. Le joueur de Francfort s'est exprimé auprès du média allemand Sky Sport mardi soir pour demander à son club de le laisser partir à Paris: "J'aimerais signer à Paris et j'en ai également informé les dirigeants. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi." RKM passe un nouveau cap: attendu au centre d'entraînement de Francfort ce mercredi matin, il a pris la décision de ne pas s'y rendre. Une réponse à la situation incertaine autour de son avenir et à l'entêtement de ses dirigeants qui ne sont pas en phases avec les promesses tenues.

Comme indiqué par RMC Sport le 19 août, l'ancien Nantais est déjà d'accord avec le club parisien. Mais les discussions entre le PSG et l'Eintracht se sont enlisées ces derniers jours: Francfort reste inflexible en réclamant une somme proche de 100 millions d'euros et a refusé la dernière offre parisienne en date, à hauteur de 70 millions d'euros + bonus. Paris a tenté d'inclure Hugo Ekitike dans la transaction mais lui-même n'a pas trouvé d'accord avec le club de Bundesliga.

Un geste fort envers le PSG

Randal Kolo Muani n'a jamais caché ses intentions à son club. Comme révélé par RMC Sport début août, l'attaquant de 24 ans a très tôt informé ses dirigeants de son souhait de rejoindre le PSG. Arrivé libre du FC Nantes l'été dernier, il est la priorité du mercato parisien.

Le PSG cherche d'ailleurs des joueurs qui souhaitent absolument rejoindre le club et qui seront engagés à 100% dans le projet parisien. La prise de parole publique de RKM est donc un geste fort qui va dans ce sens et qui prouve qu'il ne souhaite quitter l'Eintracht que pour rejoindre le PSG. L'Eintracht joue jeudi son barrage retour de Ligue Europa Conférence contre le PFK Levski Sofia... à la veille de la fermeture du mercato.