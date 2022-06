Mercato: Darwin Nunez tout proche de Liverpool

Révélation de la saison en Ligue des champions, Darwin Nunez devrait quitter le Benfica Lisbonne pour Liverpool cet été. Les deux clubs seraient proches d’un accord, alors que l’international uruguayen s’est lui déjà entendu avec les Reds.

Le mercato ouvre officiellement ses portes ce vendredi 10 juin. Mais de nombreux clubs ont déjà avancé leurs pions. Et bouclé quelques parties. Cela semble être le cas des Reds. Finalistes malheureux de la Ligue des champions cette saison face au Real Madrid (1-0), et dauphin de Manchester City en Premier League, Liverpool a vécu une belle saison mais finalement frustrante. Le mercato pourrait aussi lui causer quelques tracas avec Sadio Mané qui évoque ouvertement ses envies d’ailleurs. Si l’avenir du Sénégalais n’est pas encore tranché, l’attaque du club de la Mersey pourrait très rapidement trouver du renfort en la personne de Darwin Nunez, auteur de 6 buts en Ligue des champions cette saison.

>> Les infos mercato en direct

Un transfert à 80 M d’euros ?

Selon les informations de The Athletic, l’attaquant uruguayen (34 buts toutes compétitions confondues cette saison), formé à Peñarol et âgé de 22 ans, aurait trouvé un accord avec Liverpool pour un contrat de 5 ans et un salaire de 6 millions d’euros par an.

Du côté des discussions entre les clubs, l’issue serait également prochaine. Le Benfica Lisbonne et les Reds seraient sur le point d’acter un transfert à 80 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus. Seuls les échelonnements du versement des indemnités du transfert seraient encore l’objet de discussions. Le mercato est à peine officiellement lancé que Liverpool devrait déjà frapper un grand coup.