Chaos au Stade de France: Liverpool a recueilli 9000 témoignages de supporters présents lors de la finale

Après les événements du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, le club anglais a invité ses supporters à témoigner. Selon la presse anglaise, 9000 témoignages ont été recueillis à ce jour.

La contre-attaque de Liverpool prend de l’ampleur. Accusé par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, d’être responsable du désordre aux abords du Stade de France, Liverpool a invité ses supporters à envoyer leurs témoignages via un formulaire. Plus de deux semaines après cet appel, The Times annonce que les Reds ont déjà recueilli 9.000 témoignages.

Selon le club de la Mersey, ces témoignages vont servir à se défendre auprès des "autorités compétentes" comme l’UEFA ou l’Etat français. Après la finale, le gouvernement français avait fait état de 105 interpellations et 39 personnes placées en garde à vue.

Dans le but de faciliter les démarches juridiques pour les supporters anglais et espagnol, les ambassades françaises des deux pays ont mis à disposition des formulaires pour porter plainte depuis leurs pays respectifs. Dans la même veine, cinq policiers français sont attendus à Liverpool et Madrid pour aider les supporters souhaitant saisir la justice après cette finale de Ligue des champions.

La semaine passée, le Sénat avait auditionné Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra dans le cadre de cette affaire. Le ministre de l'Intérieur avait présenté ses excuses pour le comportement des forces de l’ordre présents pour assurer la sécurité de la finale.

Ce jeudi, le Sénat va de nouveau entendre des acteurs de cette soirée. Parmi eux, Steve Rotheram, maire de la métropole de Liverpool, "présent et victime d’acte de délinquance" d'après le Sénat, lors de la finale le 28 mai dernier. Il sera précédé par Didier Lallement, préfet de police de Paris, attendu pour 10h. Des représentants de la FFF le chef de la sécurité et de l’accueil du stade de France seront également entendus.