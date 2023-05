Mercato: David Bettoni, ancien adjoint de Zidane, viré de Sion après seulement deux mois

Nommé en mars, le Français David Bettoni s’est fait virer de ses fonctions d’entraîneur du FC Sion seulement deux mois plus tard, lundi après la claque reçue face au Servette Genève (5-0).

L’aventure de David Bettoni (51 ans) sur le banc du FC Sion n’a pas duré longtemps. Nommé en mars dernier, l’entraîneur français a été démis de ses fonctions seulement deux mois plus tard, lundi après la claque reçue sur le terrain du Servette Genève (5-0), samedi. Le club suisse a officialisé la nouvelle d’une simple phrase sur son site officiel: "Le FC Sion et David Bettoni ont mis un terme à leur collaboration ce lundi matin."

Le troisième entraîneur viré cette saison

Bettoni vivait sa première expérience comme entraîneur numéro un après avoir été l’adjoint de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. Les deux hommes ont remporté trois Ligue des champions ensemble en 2016, 2017 et 2018. L’ancien joueur de Cannes n’a pas réussi à redresser la barre de l’équipe avec deux victoires, deux nuls et six défaites en championnat. A trois journées de la fin, l’équipe est actuellement 10e et dernière du championnat (synonyme de barrage pour éviter la relégation) avec une longueur de retard sur Winterthur, avant-dernier.

Le club de Christian Costantin s’est déjà séparé de trois entraîneurs cette saison: Paolo Tramezzani, Fabio Celestini et David Bettoni. Il n’a pas encore communiqué sur l’identité du prochain. L’équipe est composée de plusieurs noms bien connus avec Mario Balotelli en star. Plusieurs anciens joueurs passés par la France y évoluent à l’instar de Giovanni Sio, Wylan Cyprien, François Moubandje, Dimitri Cavaré ou Denis-Will Poha.

La crise couve depuis de longs mois à Sion. David Bettoni ne s’était pas exprimé samedi à l’issue de la défaite à Genève, lors de laquelle plusieurs remplacements auraient été dictés par la président à la mi-temps. "Je sais qu’il y a eu des cris dans les vestiaires, déclaré le défenseur Reto Ziegler, qui s’échauffait sur le terrain pendant la pause avant d’entrer en jeu. Je n’ai pas tout vu, pas tout entendu. J’ai cru comprendre que le président était intervenu. C’est lui qui a conseillé ou fait les changements."