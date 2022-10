Ballon d'or: Bettoni, ancien adjoint de Zidane au Real, ému aux larmes après le sacre de Benzema

David Bettoni, l'ancien adjoint de Zinédine Zidane, au Real, avec lequel Karim Benzema a tout gagné, à la fois en Espagne et en Coupe d'Europe, était très ému après le sacre de l'international français.

"Je suis super heureux pour lui, il le mérite amplement, mais pas simplement pour cette saison extraordinaire qu’il a faite individuellement et collectivement avec le Real. C’est surtout toutes ces années de travail, je l'ai côtoyé cinq-six ans, j’ai travaillé avec lui individuellement, parce qu’il était demandeur à des moments compliqués de sa carrière, par rapport à l’équipe de France. C’est un travail de longue haleine", a-t-il expliqué dans l'After Foot lundi soir sur RMC.

"Quelqu’un de simple, d'humble, de travailleur"

David Bettoni a également loué le caractère et la résilience du buteur madrilène. "En plus, avoir le Ballon d’or à 34 ans… Je suis vraiment très heureux pour le joueur et pour l’homme que j’ai pu apprendre à connaître, quelqu’un de simple, d'humble, de travailleur. En plus, comme on a des origines lyonnaises, le feeling est passé rapidement, mais je suis vraiment très, très heureux, poursuit-il. En plus, voir l’image avec Zizou c’est vraiment la cerise sur le gâteau. Il lui reste quelques années, mais quelle plus belle image que celle-là. Karim Benzema Ballon d’or, le cinquième français je suis très très ému."

Lundi, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions est devenu le cinquième joueur français de l’histoire à décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998). Qui d’autre que lui pouvait succéder à Lionel Messi ? Au vu de sa saison 2021-2022, personne.