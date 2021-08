PSG: pour David Luiz, "Messi est un cauchemar, c'est mieux de ne pas jouer contre lui"

Dans un entretien accordé au Daily Mail, l'ancien défenseur du PSG David Luiz revient sur l'arrivée de Messi dans son ancien club. Il explique également avoir refusé les avances d'une équipe de Ligue 1 cet été.

Alors que la Premier League reprend ses droits ce vendredi soir sur RMC Sport 1, (abonnez-vous par ici pour le meilleur du foot européen), avec un match entre Brentford et Arsenal (21 heures), lui ne sera pas sur la pelouse pour défendre les couleurs des Gunners. Libre depuis son départ par consentement mutuel en juin, David Luiz s'avance lors de cette nouvelle saison en tant que spectateur du championnat d'Angleterre. Chose rare pour le défenseur de 34 ans, qui y a évolué huit saisons.

David Luiz encore traumatisé par Messi

À la recherche d'un club, le Brésilien explique dans un entretien au Daily Mail avoir reçu des offres mais qui "n'ont pas encore touché son coeur". Parmi elles, celle d'une équipe de Ligue 1 - probablement l'OM - révèle le quotidien britannique. Mais déterminé "à gagner des titres tout de suite", Luiz attend la bonne proposition, dont on murmure qu'elle pourrait venir du Real Madrid de Carlo Ancelotti.

Au cours de ce long entretien, l'ancien Parisien est interrogé sur la venue de "La Pulga" dans la capitale. "Messi est un cauchemar, il vaut mieux ne pas jouer contre lui !", explique-t-il, lui qui l'a affronté à quatre reprises en 2014-2015 avec le PSG en Ligue des champions (pour trois défaites et une seule victoire).

"Lukaku mérite ce transfert à Chelsea"

Il revient également sur un autre transfert de poids, officialisé hier : celui de Romelu Lukaku à Chelsea contre 115 millions d'euros. "Romelu mérite ce transfert. Je me souviens du jour où il a manqué le penalty décisif contre le Bayern Munich lors de la Supercoupe d'Europe en 2013 et il était tellement triste, c'était encore un jeune joueur. Mais il ne l'est plus maintenant, il est devenu un homme et je pense qu'il va le prouver pour être exceptionnel avec les Blues".

En attendant, le défenseur central poursuit ses sessions de renforcement physique et de travail individuel depuis le Brésil et semble, à en croire ses photos postées sur son compte Instagram, en bonne forme.