Mercato: Davide Ancelotti, fils de Carlo, va quitter le Real Madrid pour entraîner le FC Bâle

Adjoint de son père Carlo au Real Madrid, Davide Ancelotti va voler de ses propres ailes et devenir le prochain entraîneur principal du FC Bâle, place forte du foot suisse et habitué à disputer la Ligue des champions. A 33 ans, il va connaître sa première expérience de numéro 1.

Ancelotti va quitter le Real Madrid. Davide, et non Carlo, qui est ardemment courtisé par la sélection du Brésil depuis plusieurs semaines. Marca indique ce mardi que le fils de l'entraîneur madrilène, qui officie depuis plusieurs saisons comme adjoint de son père partout où il passe (PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Naples, Everton et à nouveau Real Madrid), compte voler de ses propres ailes à la fin de la saison.

A 33 ans, Davide Ancelotti devrait ainsi prendre les rênes du FC Bâle, en Suisse. Cela constituera sa première expérience en tant que coach principal d'une équipe professionnelle, lui qui a porté les casquettes de préparateur physique puis d'assistant en chef. Il est entraîneur adjoint du Real depuis septembre 2021, et disposait d'un contrat allant jusqu'en juin 2024.

Il a appris de l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire

C'est une suite logique pour celui qui, longtemps, aura appris les rouages du métier auprès de son père, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football. Carlo Ancelotti a en effet remporté presque tous les trophées possibles et imaginables dans l'élite européenne: il a notamment remporté quatre Ligues des champions, une Serie A, une Premier League, une Ligue 1, une Liga, une Bundesliga, mais aussi une Coupe Intertoto et plusieurs Coupes nationales.

>> Toutes les infos mercato en direct

A Bâle, place majeure de la scène suisse - mais qui n'est que cinquième de son Championnat cette saison à 20 points des Young Boys Berne -, Davide Ancelotti prendrait la place de l'Allemand Heiko Vogel, directeur sportif du club mais aussi entraîneur intérimaire depuis le limogeage en février d'Alexander Frei. Le FC Bâle va affronter l'OGC Nice en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Une double confrontation à suivre sur RMC Sport, les 13 et 20 avril.