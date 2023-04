Mercato: "Le Brésil me veut", admet Ancelotti qui veut "respecter" son contrat au Real

En conférence de presse ce samedi avant un match de Liga face à Valladolid (ce dimanche à 16h45), Carlo Ancelotti a été interrogé une nouvelle fois sur son avenir. Le technicien italien s'est dit flatté par l'intérêt du Brésil mais entend "respecter" son contrat avec le Real Madrid.

Carlo Ancelotti a un prétendant de choix. Depuis plusieurs semaines, le nom du technicien italien circule pour devenir sélectionneur du Brésil. L'actuel entraîneur du Real Madrid dirige déjà plusieurs joueurs brésiliens à l'image de Vinicius Junior, Rodrygo ou Eder Militao. En conférence de presse ce samedi, le "Mister" a admis qu'il était courtisé.

"Je resterai au Real jusqu'à ce que le club me le permette"

"L'équipe nationale brésilienne me veut et cela me réjouit, me rend heureux, a confessé Carlo Ancelotti. Mais je veux remplir et respecter mon contrat. J'aime le Real Madrid. Je resterai ici jusqu'à ce que le club me le permette". L'entraîneur de 63 ans est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club merengue.

Président de la Fédération brésilienne de football, Ednaldo Rodrigues a récemment révélé que Carlo Ancelotti était la cible prioritaire du Brésil. Selon la presse espagnole, une rencontre entre le dirigeant et l'ancien entraîneur du PSG pourrait même avoir lieu ces prochains jours, à Madrid.

Sorti au stade des quarts de finale de la Coupe du monde par la Croatie, le Brésil cherche un successeur à Tite. En attendant, Ramon Menezes assure l'intérim, qui a commencé samedi dernier par une défaite face au Maroc (2-1), demi-finaliste du dernier Mondial.