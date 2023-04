Rome: encore une galère pour Wijnaldum, prêté par le PSG

Prêté par le PSG avec option d’achat, Georginio Wijnaldum s’est blessé jeudi lors de la victoire de l’AS Rome face au Feyenoord (4-1, a.p.) en Ligue Europa. Il pourrait être absent plusieurs semaines après avoir déjà manqué la majorité de la saison.

Un nouveau pépin dans une saison déjà galère. Georginio Wijnaldum (32 ans) est sorti après seulement 21 minutes de jeu lors du quart de finale retour de la Ligue Europa entre l’AS Rome et le Feyenoord (4-1), jeudi. Le milieu néerlandais a grimacé en se tenant l’arrière de la cuisse gauche avant de céder sa place à l’attaquant italien Stephan El Shaarawy. Selon plusieurs médias italiens, le club craindrait une absence de plusieurs semaines même s’il attend toujours les résultats des examens médicaux.

Absent six mois après une fracture du tibia

José Mourinho, manager romain, n’a pas donné plus de précision sur l’état de son joueur, soulignant simplement que sa sortie prématurée avait un peu bousculé ses plans. "La situation de Dybala (qui était incertain, ndlr) ne nous a pas aidé dans notre préparation, tout comme la blessure de Wijnaldum n'a pas aidé dans la gestion du match car cela mange un remplacement. Pour faire entrer Dybala, je savais que je devais avoir un autre remplacement prêt."

Cette blessure visiblement musculaire intervient au cœur d’une saison galère pour le joueur prêté avec option d’achat par le PSG. Moins de deux semaines après son arrivée en Italie, l’ancien joueur de Liverpool s’était fracturé le tibia. Il avait manqué près de six mois de compétition, dont la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Il a finalement repris en février en enchainant 16 matchs toutes compétitions confondues, devenant même un titulaire régulier de José Mourinho (neuf fois aligné d’entrée).

Il avait confirmé sa montée en puissance face à la Sampdoria (3-0) avec un but et un penalty provoqué, quelques jours après avoir effectué son retour en sélection (titulaire face à la France et Gibraltar) sous les ordres de Ronaldo Koeman. Ce pépin musculaire pourrait jouer sur son avenir dans la capitale italienne. L’AS Rome dispose en effet d’une option d’achat de huit millions d’euros sur Wijnaldum.