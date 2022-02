Nice: "Je me sens très heureux", confie Delort sur sa joie d'avoir signé chez les Aiglons

EXCLU RMC SPORT - Invité mercredi de Rothen s'enflamme sur RMC, Andy Delort a tiré un premier bilan satisfaisant de son transfert de Montpellier à l'OGC Nice, où il affronte sereinement la concurrence et son récent passage à vide.

Près de sept mois après sa signature, Andy Delort est ravi. L'attaquant de l'OGC Nice, qui compte 10 buts et 4 passes décisives en 25 matchs, constate, à l'occasion d'un entretien accordé à RMC, que son adaptation s'est "très bien passée".

"Je suis très content d'être arrivé dans ce club, à ce moment-là. Avec l'effectif qu'on a et la saison qu'on est en train de faire, je suis très content. Je me sens très heureux. Je sens que le club a envie d'évoluer, de grandir. Tout se passe bien", estime le joueur de 30 ans, invité mercredi de l'émission Rothen s'enflamme.

"Un attaquant a toujours une période un peu plus compliquée"

En quittant le Montpellier HSC, où il a passé trois saisons complètes, Andy Delort avait besoin de "sortir" de sa "zone de confort". Il a délaissé un statut de titulaire indiscutable pour une concurrence avec Amine Gouiri et Kasper Dolberg. "Je savais qu'il fallait s'accrocher, s'entraîner dit-il. Ça se passe super bien. On est tous les quatre, avec Evann Guessand, dans un bon état d'esprit, prêt à aider le groupe. C'est ce qu'on fait depuis le début de saison".

Mais au cours des dernières semaines, l'international algérien (11 sélections) a eu du mal. Il n'a marqué qu'un seul but au cours des 11 dernierès rencontres de Ligue 1. Une frustration qu'il juge passagère et qui ne l'inquiète guère. "J'ai eu un trou. Un attaquant a toujours une période un peu plus compliquée. C'est ma 13e saison, chaque année c'est pareil. T'as des périodes avec moins de réussite qui durent plus ou moins longtemps".

Sur un plan plus collectif, Delort espère que l'équipe, actuellement 3e du championnat, ne lâchera plus échapper trop de points à l'Allianz Riviera ou face aux équipes moins bien classées: "On l'a remarqué, on est mieux dans nos matchs face aux équipes qui sont en haut du classement. À domicile, on a perdu trois ou quatre rencontres, dans lesquelles on n'a pas été dangereux et où on a encaissé des buts. On doutait un peu. À nous de ne plus perdre ces matchs pour essayer de finir le plus haut possible. C'est ce qui fera la différence jusqu'à la fin de saison".