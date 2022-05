Mercato: Dembélé "aimerait rester au Barça" mais "il est tenté par d’autres options", résume Laporta

Joan Laporta, le président du Barça, a fait le point mardi sur la situation d’Ousmane Dembélé. L’ailier des Bleus arrive en fin de contrat en Catalogne. Le club blaugrana souhaite le prolonger, mais plusieurs clubs aimeraient le récupérer librement. De quoi faire douter le champion du monde 2018.

A l’heure où le PSG est suspendu aux lèvres de Kylian Mbappé, le Barça attend la réponse d’Ousmane Dembélé. Les deux dossiers n’ont pas le même poids de chaque côté des Pyrénées, mais le cas de "Dembouz" fait partie des enjeux prioritaires den Catalogne. Après l’avoir relancé depuis le début de l’année, Xavi souhaite conserver l’ailier de l’équipe de France, qui sera en fin de contrat le mois prochain. Meilleur passeur de Liga (13), le dribbleur de 24 ans analyse actuellement ses différentes options, à six mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et il n’en manque pas.

Alors que le Barça cherche à le convaincre de prolonger, l’ancien joueur de Dortmund (recruté en 2017 pour 140 millions d’euros) est courtisé par plusieurs grands clubs européens. De quoi le faire douter. "Je pense qu’il aimerait rester mais il est très tenté par d’autres options, qu’il peut croire supérieures, a résumé mardi Joan Laporta, le président du club blaugrana, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Il a déjà notre offre et il nous répondra la semaine prochaine. Nous aimerions que le dossier soit réglé mais nous ne pouvons pas le forcer car Dembélé arrive en fin de contrat."

"Dembélé a de bonnes relations avec tout le monde"

Après avoir été poussé vers la sortie l’hiver dernier, Dembélé a réussi à regagner les cœurs au Camp Nou. "L’entraîneur (Xavi) et moi l’aimons. Nous avons fait un effort très important pour le faire rester, confirme Laporta. Je le vois très à l’aise. Il a de bonnes relations avec tout le monde au club. Auba (Pierre-Emerick Aubameyang, son ancien coéquipier à Dortmund, ndlr) est arrivé, ils sont très bons amis. Il a des représentants qui contrôlent la situation, mais j’espère qu’il restera. Sinon, nous recruterons pour renforcer ce poste."

Outre le cas Démbélé, Laporta a également évoqué l’avenir de Daniel Alves. A 39 ans, le latéral brésilien a livré des prestations intéressantes depuis son retour en novembre dernier. Sans parler de son leadership et de son apport dans le vestiaire. Il pourrait se voir proposer une pige supplémentaire, au moins jusqu’en janvier prochain. "Il a atteint les objectifs. Maintenant, il y a une conversation en cours avec les responsables sportifs qui me communiqueront leur décision, a fait savoir Laporta. J'aimerais qu'il continue. Il a fait de gros effots pour ne pas nous pénaliser sur la question du fair-play financier. Il est ravi de jouer la Coupe du monde avec le Brésil et s'il continue avec cette attitude, il ne met pas en danger les comptes du club. Nous verrons..."