Mercato: des clubs français se seraient renseignés sur Aubameyang

Selon Sky Sports, plusieurs clubs européens se sont renseignés sur la situation de Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans), écarté par Arsenal. Le PSG et l’OM en feraient partie mais seul le club saoudien d’Al Nassr aurait formulé une offre concrète.

A un peu moins d’une semaine de la fermeture du mercato, Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) suscite des intérêts de plusieurs clubs européens. Selon Sky Sports, le PSG, Marseille, la Juventus, l'AC Milan et le FC Séville se seraient renseignés sur sa situation, sans aller plus loin pour le moment.

L’attaquant gabonais n’entre plus dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal avec qui il n’a plus joué depuis le 6 décembre. L’ancien joueur de Saint-Etienne s’était fait retirer le brassard de capitaine pour des raisons disciplinaires et semble dans une voie sans issue chez les Gunners.

Rassurant sur son état de santé

Le club londonien verrait d’un bon œil le départ de son joueur lors du mercato hivernal à 18 mois de la fin de son contrat. Cela lui permettrait d’économiser 30 millions d’euros de salaires, selon la presse anglaise. Pour le moment, seul le club saoudien d’Al-Nassr aurait formulé une offre concrète aux Gunners en proposant un prêt avec option d’achat obligatoire. Mais le joueur privilégierait un prochain challenge en Europe.



Aubameyang est récemment revenu à Arsenal après avoir contracté le covid avec le Gabon qui avait indiqué que son joueur présentait des lésions cardiaques. Mais ce dernier – critiqué pour avoir participé à une fête sans distanciation avant la Coupe d’Afrique des nations (CAN) - avait donné des nouvelles rassurantes à son retour.

"Salut les gars, je suis revenu à Londres pour faire quelques examens supplémentaires, et je suis heureux de vous dire que mon cœur va bien et suis en bonne santé, a-t-il indiqué sur Instagram. Merci pour vos messages des derniers jours. Je suis déjà de retour."