Comment le Covid peut impacter le coeur des sportifs sur le court et long terme ?

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina souffrent de lésions cardiaques après avoir contracté le Covid 19, le Professeur Emile Ferrari, chef du service cardiologie du CHU de Nice, explique comment le coronavirus peut impacter le cœur des sportifs.

Les sportifs et le coronavirus, des conséquences encore incertaines. Selon les cas, le Covid-19 peut affecter plus ou moins les sportifs. A l'instar de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, qui souffrent de lésions cardiaques après avoir été testés positifs, le virus du Covid peut toucher le cœur. "Si les joueurs font un Covid non grave, ils ne doivent rien faire de 7 jours à deux semaines, puis ils peuvent reprendre l'entraînement. En cas de symptôme, il faut consulter immédiatement, explique le Professeur Emile Ferrari, chef du service cardiologie au CHU de Nice et membre de l'unité de cardiologie du sport. Pour une forme grave, il y a une forte probabilité que le muscle cardiaque ait été atteint. La myocardite, l'inflammation du myocarde, peut interdire le sport de trois à six mois."

>> Le sport face au Covid en direct

Risque de séquelles pendant des années

Alors que la myocardite est la cause de 20% des décès chez les grands sportifs, l'inflammation du myocarde se voyait déjà avec tous les autres virus. "C'est un concours de circonstances", rappelle le Professeur Emile Ferrari, qui voit "une raison supplémentaire de se faire vacciner." "Pour détecter le lésion cardiaque, on peut faire des tests, avec notamment la prise de sang et l'IRM."

Selon le professionnel de santé, une myocardite peut laisser des séquelles pendant des mois ou des années. "Il vaut mieux perdre sa place que sa vie." Après la découverte de leurs soucis de santé, Aubameyang et Lemina ont quitté la sélection pour raisons médicales. Ces derniers ont ensuite démenti "les rumeurs" qui existent à propos d'une sortie en boîte de nuit, durant la Coupe d'Afrique des nations.