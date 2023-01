Mercato: des échanges envisagés entre le Barça et l'Inter Milan, dont l'un impliquant Depay

D'après la Gazzetta dello Sport et Sport, le FC Barcelone et l'Inter Milan travailleraient sur deux échanges. Le premier impliquerait Memphis Depay et Joaquin Correa, le second concernerait Marcelo Brozovic et Franck Kessié.

Memphis Depay ne compte pas s'éterniser au FC Barcelone. Arrivé en 2021 à la demande de Ronald Koeman, l'attaquant néerlandais est bien moins utilisé par Xavi. Annoncé ces derniers jours du côté de l'Atletico de Madrid, c'est désormais vers l'Inter Milan que l'ancien joueur de l'OL pourrait rebondir.

Selon la presse italienne et espagnole, un échange serait envisagé entre Memphis Depay et Joaquin Correa. D'après la Gazzetta dello Sport, il s'agirait surtout d'une idée du club blaugrana alors que Memphis Depay a son contrat qui expire en juin 2023. L'attaquant argentin de 28 ans a lui un bail allant jusqu'en 2025.

Un échange entre Brozovic et Kessié?

Une rencontre entre les dirigeants des deux clubs aurait eu lieu ce dimanche à Riyad, en marge de la victoire du FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Après la rencontre espagnole, l'Arabie saoudite accueillera aussi la Supercoupe d'Italie mercredi entre l'AC Milan et l'Inter Milan.

Dans le même temps selon Sport, un autre échange serait aussi envisagé, sans la moindre indemnité. Le milieu croate Marcelo Brozovic (30 ans) pourrait partir en Catalogne là où l'international ivoirien Franck Kessié (26 ans) irait en Lombardie. Les deux hommes émargent à un salaire assez similaire, de quoi faciliter l'opération. Les deux échanges ne seraient néanmoins pas liés.