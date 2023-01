Real Madrid-Barcelone: "C'est irrespectueux", Ancelotti refuse de parler d'humiliation après la gifle

Après la défaite du Real Madrid dimanche en finale de Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (3-1), Carlo Ancelotti a refusé de parler d'humiliation. Le technicien italien admet toutefois que son équipe n'est actuellement "pas au mieux".

Battre Carlo Ancelotti en finale n'est pas une mince affaire. Depuis 2010, le technicien italien restait sur 11 victoires de rang dans des finales mais la série a pris fin ce dimanche, avec la défaite du Real Madrid face au FC Barcelone (3-1) en Supercoupe d'Espagne.

En Espagne, la démonstration des joueurs de Xavi a impressionné, au point que certains ont estimé qu'il s'agissait d'une "humiliation" pour le Real Madrid. "C'est irrespectueux de dire ça, a estimé Ancelotti au micro de Movistar. On a perdu contre le Barça, on les a battus en championnat. Ils ont mieux joué et méritaient la victoire, point final."

"Nous sommes très blessés"

Carlo Ancelotti a admis que son équipe "n'était pas au mieux" récemment. "C'est un moment compliqué, difficile, comme cela arrive généralement dans une saison, a complété le 'Mister'. Rassemblons-nous. Cette équipe a la qualité pour être à nouveau compétitive. Nous sommes très blessés, Madrid gagne généralement les finales. Mais il reste une longue saison et nous allons jouer jusqu'au bout."

Tenant du titre en Liga et en Ligue des champions, le Real Madrid peut encore espérer s'imposer dans les deux compétitions. Deuxièmes du championnat après 16 journées à trois unités du club catalan, les Madrilènes défieront Liverpool en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Si les Reds traversent eux aussi des moments compliqués, Carlo Ancelotti craint surtout pour sa défense. "Nous avons toutes les ressources pour nous améliorer, pour nous accrocher. Pour avoir plus de tout. Madrid reviendra, je n'en doute pas", a lancé l'entraîneur madrilène. Jeudi, le Real Madrid se déplacera sur le terrain de Villarreal, qui avait battu le club merengue le 7 janvier dernier.