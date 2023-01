Real Madrid-Barcelone: Xavi fier d'avoir "créé une équipe" et de Gavi, qui "nous émeut tous"

Après la victoire du FC Barcelone (3-1) dimanche en Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, Xavi a savouré son premier titre. Le technicien catalan s'est félicité d'avoir su créer un collectif et des performances de Gavi.

Nommé en novembre 2021, Xavi s'est offert ce dimanche un premier titre à la tête du FC Barcelone. Le club catalan a battu (3-1) le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne grâce notamment à sa jeunesse, incarnée par Pedri et Gavi. Après la partie, le technicien a montré sa satisfaction sur la prestation de son équipe.

"Je suis très content du titre, mais surtout de la manière, a lancé Xavi. Quand on gagne et qu'on ne joue pas comme je le voulais, je ne suis pas satisfait. Là, je suis très content. On a généré de la supériorité en s'articulant autour de nos quatre milieux, on a perdu peu de ballons, on a battu le Real en dominant tout le match... Tout ce que j'avais imaginé s'est passé à la perfection."

"J'espère que c'est le premier titre d'une longue série"

Il a fallu attendre le temps additionnel de la seconde période (90+3e) pour voir Karim Benzema réduire l'écart après des réalisations de Gavi (33e), Robert Lewandowski (45e) et Pedri (69e). "Je suis très heureux pour les joueurs, aussi. Ils ont fait taire beaucoup de critiques, a déclaré Xavi. Des critiques injustes à mon avis. Ce titre va nous procurer de la sérénité, on va pouvoir travailler plus tranquilles. C'est un titre, contre le Real Madrid, qui est champion d'Espagne et d'Europe en titre... donc oui, c'est une fierté, et un soulagement."

S'il s'agit d'un premier trophée pour Xavi, il en va de même pour le FC Barcelone depuis le départ de Lionel Messi à l'été 2021. "Depuis, on a connu des moments difficiles, mais maintenant, on a créé une équipe, a estimé Xavi. Et j'espère que c'est le premier titre d'une longue série."

Auteur d'un but et de deux passes décisives, Gavi a répondu aux attentes, lui qui n'a que 18 ans. "C'est un garçon qui nous émeut tous. Quand tu le vois s'engager autant, il met toute son âme dans son football, et son caractère est contagieux, il se propage à toute l'équipe. Il a des qualités de leader innées, a jugé Xavi. Ça vient de l'intérieur. C'est remarquable. Et il fait tous cela à 18 ans... Je l'ai souvent dit, mais il ne faut surtout pas lui mettre de freins. C'est un coeur sur pattes."