Mercato: deux jeunes du PSG rejoignent le KAS Eupen

Le PSG a officialisé ce mardi le départ de deux titis vers la Belgique et le KAS Eupen. Teddy Alloh est définitivement transféré chez le club blege, tandis que Djeidi Gassama y est prêté pour une saison.

Le PSG a annoncé ce mardi deux départs des jeunes du centre de formation. Sollicité par l'AC Ajaccio cet été, Teddy Alloh (20 ans), qui avait signé son premier contrat pro en 2020, s'est engagé définitivement avec le KAS Eupen après un prêt concluant lors de la deuxième partie de saison dernière, où il avait joué 14 matchs. Le défenseur, qui peut également évoluer au milieu, a signé un contrat de trois ans (plus une en option).

>> Suivez les dernières infos mercato en direct

Gassama prolongé juqu'en 2024

De son côté, Djeidi Gassama (18 ans) est prêté une saison à Eupen, après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec le club de la capitale. Il avait fait ses classes en U19 la saison passée sous les ordres de Zoumana Camara, où il s'était illustré en Youth League (8 titularisations, 5 buts, 2 passes décisives).

"Les deux joueurs sont des talents exceptionnels qui ont les meilleures chances de démontrer leurs capacités en Jupiler Pro League et de se développer au sein de la KAS Eupen, a confié le directeur général du club belge, Christoph Henkel, dans un communiqué. Nous remercions les responsables du Paris Saint-Germain pour leur confiance et nous nous réjouissons de pouvoir offrir cette saison aux supporters du Stade au Kehrweg un football attractif avec nos joueurs expérimentés et de nombreux talents prometteurs."

Gassama a également fait ses débuts chez les professionnels en entrant en jeu une minute lors de la victoire du PSG à Montpellier, lors de la 37e journée de Ligue 1 (4-0). Quelques secondes qui lui ont permi d'être officiellement sacré champion de France avec les Parisiens.