PSG: Ciotti défend l'ironie de Galtier et sa plaisanterie sur le "char à voile"

Le député LR des Alpes-Maritimes n'a pas souhaité polémiquer davantage après la sortie polémique de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG. Tout en concédant que l'ironie était un peu maladroite dans le contexte, Eric Ciotti a invité tout un chacun à ses concentrer sur les progrès qui peuvent nous permettre de répondre aux "enjeux climatiques essentiels".

Une voix dissonante, dans le concert de critiques qui s’abattent sur Christophe Galtier et Kylian Mbappé depuis hier soir, s’est faite entendre ce matin, sur RTL. Le très droitier député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, candidat à la présidence de son parti, s’est rappelé au bon souvenir de son amitié avec l’ancien entraîneur de l’OGC Nice en volant à son secours ce mardi matin.

L’ironie du coach du PSG, proposant que son équipe fasse ses prochains déplacements en "char à voile" plutôt qu’en avion, ce qui lui est régulièrement reproché, ne passe pas dans le contexte du réchauffement climatique et d’une crise de l’énergie qui nous invite à revoir nos petites habitudes avec un seul mot d’ordre: sobriété.

Le soutien embarrassant du RN

"Je connais bien Christophe Galtier, il a été l’entraîneur de l’OGC Nice. On a le droit à l’humour dans ce monde, a plaidé Eric Ciotti. J’ai l’impression qu’on regarde l'écume et qu’on ne se soucie pas de la mer, pour reprendre la formule de Paul Valéry. Il y a des enjeux climatiques essentiels, concentrons nous sur ce que peut apporter le progrès. C’est de l'ironie, je n’en ferais pas une histoire. La réaction est peut-être maladroite, mais là n’est pas l'essentiel, regardons les vrais problèmes et comment on les surmonte, pas sur des polémiques un peu stériles."

Vilipendé pour l’essentiel par la gauche de l’échiquier politique (Hidalgo, Autain, Ruffin, les ONG…) et une partie de la majorité, le PSG a reçu de très rares messages de soutien et de sympathie en provenance de la droite, voire de l'extrême droite. Ainsi, le maire RN de Perpignan, Louis Alliot, candidat à la succession de Marine Le Pen à la tête du parti, a estimé que "le PSG gère ses fonds comme il l’entend". Ce n'est pas parce que vous arrêtez les jets privés du Paris Saint-Germain que vous allez réaliser une économie drastique d'énergie dans notre pays."