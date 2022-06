PSG: "Zidane n'a aucune histoire avec l'OM", Courbis ne comprend pas l'agacement des Marseillais

Membre de la Dream Team RMC Sport, Rolland Courbis revient sur l’intérêt du PSG pour Zinedine Zidane, qui fait particulièrement parler du côté de Marseille. "Zizou n’a aucune histoire avec l’OM", rappelle-t-il.

"Zizou a une histoire avec Marseille, il n’a aucune histoire avec l’Olympique de Marseille. Il n’a même pas fait un tournoi à six avec le maillot blanc de l’OM quand il avait 12 ans". Rolland Courbis a un avis bien tranché sur la possible arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG, qui fait couler beaucoup d’encre sur la Canebière en raison de ses origines marseillaises.

Courbis savoure le possible grand retour de Zidane en France

"On vient d’avoir dans notre football français le non-départ de Mbappé, ce qui est pour moi, en tant que chauvin français, une très bonne nouvelle, tempère coach Courbis au micro de RMC Sport. Avant de parler du PSG, on me dit qu’il y a la possibilité que Zizou rentre en France." Pour rappel, le Ballon d’Or 1998 n’a plus évolué en France depuis son départ de Bordeaux pour la Juventus en 1996.

Rolland Courbis estime par ailleurs que le club marseillais aurait pu engager l’entraîneur français pour éviter de voir un tel scénario: "Sincèrement je me pose une question. Quand Zizou attendait l’équipe de France, l’OM cherchait un entraîneur. Puisque paraît-il il n’a pas besoin d’argent, pourquoi on ne lui a pas proposé le poste d’entraîneur avec un salaire correct qu’il aurait certainement accepté?"

"Ce ne sera pas évident du tout de réussir"

"Je regarde ça de l’intérêt du football français, insiste Courbis. Je ne dirais pas à Zizou ‘bienvenue à Marseille’, ‘bienvenue à Paris’ ou ‘bienvenue à Lyon’, je dirai ‘bienvenue en France’. Je suis très heureux qu’il regagne son pays". Avant de rappeler qu’il n’a jamais entraîné en dehors de Madrid. "On ne connaît pas les qualités de Zizou ailleurs qu’au Real. Je crois que dans la période où le Real a eu la chance d’avoir Zizou, il a eu la chance d’avoir le Real".

"Être sélectionneur de l’équipe de France, cela aurait été un beau challenge, conclut-il. Mais être entraineur du PSG après avoir été entraîneur du Real Madrid, ce ne sera pas évident du tout de réussir". La pression des résultats pourrait effectivement être très forte pour Zinédine Zidane, en plus de celle de tout un pays.