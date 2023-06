Equipe de France: Diani, Le Sommer... Plusieurs Bleues sans contrat avant la Coupe du monde

Plusieurs joueuses de l'équipe de France se retrouveront officiellement sans club ce vendredi soir, à trois semaines du début de la Coupe du monde. C'est notamment le cas de Kadiditou Diani et Eugénie Le Sommer.

Les Bleues ne dérogent pas à la tendance des contrats expirant en ce 30 juin. Si le mercato est animé chez les hommes, avec plusieurs grands noms qui seront libres ce vendredi soir, le marché s'active également dans le football féminin. Ainsi, plusieurs joueuses de l'équipe de France n'auront plus de club dans les prochaines heures.

Cascarino retourne à Paris, Fazer a fait son choix

Dans le groupe des 26 retenues pour le début de la préparation de la Coupe du monde par Hervé Renard, c'est notamment le cas d'Aïssatou Tounkara, qui quitte Manchester United. Sa coéquipière Estelle Cascarino s'en va aussi, mais elle revient au PSG où il lui reste un an de contrat après son prêt en Angleterre.

Mais ce ne sont pas les seuls éléments du groupe tricolore qui sont en fin de contrat aujourd'hui avec leur club actuel et dont la destination future n'a pas été annoncée. On peut aussi citer Kadidiatou Diani, Eugénie Le Sommer, ou encore Laurina Fazer. Cette dernière a néanmoins assuré ce jeudi en conférence de presse avoir fait son choix, alors que son contrat avec le PSG prend fin et qu'elle est notamment courtisée par l'OL.

Pour rappel, le sélectionneur des Bleues avait appelé ses joueuses à régulariser leur situation contractuelle le plus rapidement possible, avant le début de la Coupe du monde. La compétition débutera le 23 juillet pour l'équipe de France face à la Jamaïque, avant d'affronter le Brésil (29/07) et le Panama (02/08). Deux matchs amicaux sont prévus avant cela, face à l'Irlande (06/07) et l'Australie (14/07).