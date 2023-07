EN DIRECT - Mercato: l’OM sur Iliman N’Diaye?

Les clubs continuent de préparer la saison 2023-2024 et s'activent pour renforcer leur effectif lors du mercato estival. L'avenir de certaines stars continue de susciter de nombreuses rumeurs et en particulier celui de Kylian Mbappé au PSG. Toutes les informations sur les mouvements de l'été dans le football sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

L’OM sur Iliman N’Diaye ? Auteur d'une belle Coupe du monde 2022 avec le Sénégal, Iliman N’Diaye a déjà clamé son amour de l'OM pendant le mois d'avril. Selon Fabrizio Romano, le club phocéen suivrait le milieu offensif de 23 ans qui évolue à Sheffield United, tout jute promu en Premier League.



OL: le Péruvien Tapia proche de Lyon D'après l'Equipe, l'OL devrait obtenir la signature du milieu récupérateur Renato Tapia (27 ans). Actuellement au Celta Vigo, le Péruvien s'apprête à s'engager pour quatre ans, à condition que la DNCG valide ce transfert. Le montant de l'opération serait estimé aux alentours de 5 millions d'euros. >> On vous explique tout



Nantes: Andy Delort file au Qatar Un passage éclair chez les Canaris. Six mois après son arrivée, Andy Delort quitte Nantes, selon Ouest-France. L’attaquant, à qui il restait deux ans de contrat, va s’engager au Qatar avec le club d'Umm Salal. Delort n’aura marqué que 2 buts, en Coupe de France, lors de son passage à Nantes. >> Une information à découvrir là



C'est officiel, Blas quitte Nantes pour Rennes C'est désormais officiel, Ludovic Blas est un joueur du Stade Rennais. Le club breton a annoncé sa signature ce mercredi. Milieu offensif de 25 ans, le joueur formé à Guingamp évoluait à Nantes depuis 2019.



Selon plusieurs estimations, le transfert aurait eu lieu à hauteur de 15 millions d'euros. >> Plus d'infos par ici



Bonjour à tous, La folie du mercato estival se poursuit ces derniers jours. Si plusieurs gros dossiers se sont achevés ou le seront bientôt comme ceux de Declan Rice à Arsenal ou Mason Mount à Manchester United, d'autres stars du football attendent encore de savoir où elles joueront la saison prochaine. En France, le PSG adressé un ultimatum très clair à Kylian Mbappé lors de la présentation de Luis Enrique comme nouvel entraîneur.