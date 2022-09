Mercato: Diego Costa devrait (finalement) bien s'engager à Wolverhampton

Alors que son transfert était proche de tomber à l'eau pour des raisons administratives, Diego Costa devrait bel et bien rejoindre Wolverhamption. Selon la BBC, il va passer sa visite médicale ce jeudi avec le club anglais.

Après une petite frayeur, Diego Costa devrait bien retrouver un club. Alors que The Athletic rapportait mardi que le transfert n'avait pas pu aboutir à cause de problèmes administratifs, la BBC assure ce mercredi que l'attaquant de 33 ans va passer sa visite médicale avec Wolverhampton d'ici 24 heures.

Libre depuis son départ de l'Atletico Mineiro en janvier, Diego Costa n'a pas retrouvé de club depuis. Sans contrat, il est accessible pour toutes les équipes qui souhaitent lui proposer un contrat, même en dehors de la fenêtre des transferts.

Vers des retrouvailles avec la Premier League

Il retrouverait alors l’Angleterre, quatre ans et demi après la fin de sa très riche aventure avec Chelsea entre 2014 et janvier 2018. L’international espagnol (24 sélections, 10 buts) a disputé 120 matchs et inscrit 59 buts avec les Blues toutes compétitions confondues en décrochant trois titres (deux Premier League en 2015 et 2017 et une Coupe de la Ligue).

Après avoir quitté l’Angleterre, il avait retrouvé l’Atlético de Madrid (2018-2021), l’autre club où il s’est révélé avant de rentrer au Brésil, son pays natal, pour une pige de six mois avec l’Atlético Mineiro.

Si les Wolves n'avaient pas, au départ, l'idée de recruter un numéro 9 supplémentaire, ils ont rapidement revu leur plan le week-end dernier. Après moins de 45 minutes jouées sous ses nouvelles couleurs, le nouvel attaquant des Wolves, Sasa Kalajdzic, s'est gravement blessé au genou.