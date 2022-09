Mercato: Haaland estime que le Bayern Munich a "manqué de respect" à Lewandowski

Courtisé par le Bayern Munich ces derniers mois, Erling Haaland a rejoint Manchester City. Mais l'attaquant norvégien a indiqué dans un documentaire consacré à son transfert se sentir "désolé" pour Robert Lewandowski, qui a subi un "manque de respect" des dirigeants bavarois selon lui.

Erling Haaland a déjà atteint la barre des dix buts en Premier League, en l'espace de six matchs. Recruté cet été par Manchester City grâce à sa clause libératoire, l'attaquant norvégien suscitait logiquement la convoitise de plusieurs clubs européens. Dont le Bayern Munich, qui cherchait à préparer la succession de Robert Lewandowski.

"Je me sens un peu désolé pour lui"

Depuis, s'il avait encore une année de contrat en Bavière, Robert Lewandowski a forcé son départ au FC Barcelone. Certaines rumeurs le disaient vexé par l'intention des dirigeants du Bayern Munich de recruter Erling Haaland, comme un manque de reconnaissance.

"Si j'essaie de me mettre à sa place... Je ne sais pas combien de buts et de titres il a pour le club. Alors je me sens un peu désolé pour lui, a déclaré Haaland, dans un documentaire mis en ligne samedi et intitulé Haaland: The Big Decision. En même temps, c'est une chance pour lui de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. C'est un manque de respect, mais en même temps, c'est une chance pour lui".

Ancien joueur professionnel, notamment de Manchester City, Alf-Inge Haaland a confirmé que le Bayern Munich s'était positionné pour son fils. Dans un premier temps, le club munichois avait démenti l'intérêt. Mais le directeur sportif Hasan Salihamidzic a finalement avoué ensuite une prise de renseignements pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund.