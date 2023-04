Mercato: Donnarumma en dit plus sur son avenir au PSG et répond à ses détracteurs

Lors d’une interview accordée à beIN Sports, Gianluigi Donnarumma s’est exprimé sur son futur. Le gardien italien de 24 ans est sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG. Et il n’envisage pas de changer d’air pour l'instant.

Après avoir partagé l’affiche avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma est en train de boucler sa première saison au PSG en tant que n°1. Et le gardien de 24 ans se félicite de ses récentes performances avec le club de la capitale. "Je suis très satisfait, confie-t-il dans une interview accordée à beIN Sports. C’est normal que ma première saison ait été un peu difficile. La deuxième est bien meilleure. J’ai beaucoup d’amis ici et je me sens bien à Paris."

Une ville où l’international italien (52 sélections) s’imagine rester encore quelques temps. Arrivé libre à l’été 2021, l’ancien capitaine de l’AC Milan est sous contrat jusqu’en 2026 avec les champions de France. Et il n’a pas l’intention de faire ses valises pour le moment.

"Je m'y sens comme à la maison"

"Mon avenir, je le vois clairement à Paris, annonce Donnarumma. J’espère remporter de nombreux trophées et de belles victoires pour ce club. Ce club qui m’a tant donné et qui m’a toujours fait confiance. J’espère lui rendre cette confiance. Je suis vraiment très heureux ici. Je m’y sens comme à la maison."

Même s’il a sorti plusieurs masterclass cette saison, "Gigio" a aussi affiché certaines lacunes, dans son jeu au pied ou ses sorties aériennes notamment, qui l’empêchent de faire l’unanimité chez les observateurs et les supporters. Mais le meilleur joueur de l’Euro 2021 ne s’en formalise pas.

"J'ai les épaules assez larges pour gérer les critiques"

"Les critiques font partie du jeu. C’est comme ça dans le football. Je suis habitué, j’en ai tellement reçu, relativise-t-il. Aujourd’hui, j’ai les épaules assez larges pour les gérer, même si parfois elles sont injustes. Elles ne m’atteignent pas et ne me font rien du tout. Parfois, malheureusement, il y a des moments où rien ne va. Mais le plus important est de rester soi-même, concentré, solide et ne pas s’arrêter de travailler. Si chaque jour tu donnes le maximum, tout rentre dans l’ordre".