Mercato: Dortmund officialise déjà la signature du successeur d'Haaland

Le Borussia Dortmund tient déjà son nouvel avant-centre en la personne de Karim Adeyemi (20 ans). L’attaquant allemand de Salzbourg, qui va remplacer Erling Haaland, s’est engagé jusqu’en 2027 et coûterait 38 millions d’euros au BVB.

Une réponse du tac au tac. Bientôt orphelin d’Erling Haaland, officiellement vendu à Manchester City, le Borussia Dortmund a déjà trouvé son nouveau canonnier. Karim Adeyemi, tout juste 20 ans et déjà international allemand, s’est engagé pour cinq ans avec le BVB. Dans cette affaire, l’ancien club d’Adeyemi, le RB Salzbourg, devrait empocher 38 millions d’euros, faisant de lui le joueur le plus cher de l'histoire de la Bundesliga autrichienne, devant Patson Daka qui avait rejoint Leicester pour 30 millions d’euros en 2021.

“Après les transferts de Niklas Süle et Nico Schlotterbeck, nous aurons un autre joueur très intéressant en la personne de Karim Adeyemi pour la saison prochaine, s’est satisfait Sebastian Kehl, directeur sportif du BVB. D'ailleurs, c'est un joueur qui a une grande affinité avec le BVB, dont le cœur battait déjà pour les jaunes et noirs lorsqu'il était jeune et qui a décidé de refuser de nombreuses offres des grands championnats européens pour pouvoir évoluer sous les couleurs du Borussia Dortmund.”

De son côté, celui qui a malmené Lille en Ligue des champions, a partagé son amour pour les Jaunes et Noirs: “Quand j'étais petit, j'étais fasciné par le football rapide des noirs et jaunes. C'est pourquoi, lorsque j'ai appris l'intérêt de Dortmund, il a été rapidement clair pour moi que je souhaitais rejoindre le BVB. J'ai sciemment signé pour une longue durée, car je suis convaincu que nous serons une équipe passionnante qui, avec le soutien des fantastiques supporters de Dortmund, sera en mesure de jouer et de gagner des titres à moyen terme.”

Un joyau formé au Bayern et poli à Salzbourg

Pourtant, rien ne prédestinait le jeune Karim Adeyemi à défendre les couleurs du BVB. Né et formé à Munich, Adeyemi est exclu des rangs du Bayern à l’âge de 9 ans pour atterrir dans le modeste club de Forstenried avant de rejoindre Unterhaching où il s’épanouit enfin.

C’est là-bas que le RB Salzbourg tombe sous son charme et l’attire dans ses filets. Avec les Autrichiens, il plante 33 buts en 92 matchs, dont trois en Ligue des champions. En septembre 2021, il fait ses premiers pas avec la Nationalmannschaft contre l’Arménie et marque son premier but à cette occasion. A 20 ans, un nouveau défi se présente à Adeyemi: faire oublier Erling Haaland et ses 85 buts en 88 matchs aux supporters du BVB.