Mercato: Pochettino intéresse Bilbao

Alors que son futur au PSG est très incertain, Mauricio Pochettino aurait été en contact avec Ricardo Barkala, candidat à la présidence de l'Athletic Bilbao, qui s'est rendu à Paris pour rencontrer l'Argentin.

Mauricio Pochettino va-t-il rebondir en Espagne ? Alors que son avenir au PSG s'annonce flou, le technicien argentin pourrait quitter le club de la capitale à l'issue de la saison, ponctuée d'un 10e titre de champion de France. Annoncé du côté de Bilbao, l'ancien coach des Spurs a reçu la visite de Ricardo Barkala, le président du Port de Bilbao et candidat à la présidence de l'Athletic. Selon le journal El Correo, il s'est rendu récemment à Paris pour y rencontrer Pochettino afin de connaître la disponibilité et les projets du technicien. À noter que l’homme d’affaires a également confirmé avoir coché les noms d’Ernesto Valverde et de Marcelino.

>> Le mercato en direct

Une gestion des jeunes qui interroge

Absent de la liste des nommés pour le titre de meilleur entraîneur de la saison, l'entraîneur du PSG continue d'afficher une gestion particulière des jeunes et ce, malgré l'absence d'enjeu en cette fin d'exercice. Face à Troyes le week-end dernier, Xavi Simons et Edouard Michut, initialement dans le groupe, ont pris place en tribune, alors qu'Ismaël Gharbi s'est contenté de miettes. Une donnée qui agace certains supporters remontés contre la gestion des jeunes par l’entraîneur argentin, qui rappelle n’avoir jamais fait de promesse à ce sujet.

"Je n'ai pas dit qu'ils allaient jouer, j'ai dit qu'ils auraient peut-être des minutes, a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. On a construit un effectif avec plus de trente joueurs confirmés. Un effectif pas modifié en janvier. La place pour les jeunes n'est pas grande. Ils doivent mériter ces moments de jeu. Ils s'entraînent avec nous depuis le premier jour. C'est un premier pas. Il faudra voir la composition de l'effectif à l'avenir pour savoir s’ils peuvent gagner du temps de jeu."

Il avait déjà expliqué son choix lors du déplacement à Strasbourg (3-3) le 29 avril dernier en soulignant l’importance de respecter l’adversaire en alignant la meilleure équipe. Dimanche, l’Argentin a assuré que son équipe ne fausserait pas le championnat malgré trois matchs nuls consécutifs.