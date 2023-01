Mercato: doublé par Chelsea pour Mudryk, Arsenal se concentre sur le dossier Trossard

Arsenal a entamé les pourparlers avec Brighton pour recruter l'ailier belge Leandro Trossard, d'après Fabrizio Romano et The Athletic. A 28 ans, le joueur formé au KRC Genk a des envies d'ailleurs et le fait savoir.

Leandro Trossard veut quitter Brighton et l'a clairement fait comprendre au staff de l'actuel septième de Premier League. Roberto De Zerbi n'a pas du tout apprécié la façon dont l'ailier belge s'est comporté. C'est pourquoi l'entraîneur italien a mis au placard le talentueux joueur arrivé au club en 2019.

Arsenal a profité du fait que Trossard veuille découvrir de nouveaux horizons pour entrer en contact avec lui. Les négociations ont été concluantes entre les deux parties et le contrat est prêt à être signé. L'international belge pourrait donc déménager dans la capitale anglaise dans les prochaines heures, voire les prochains jours.

On se rapproche de ce cas de figure puisque Fabrizio Romano et The Athletic ce jeudi matin que les deux pensionnaires de Premier League sont en contact pour discuter du transfert du joueur. L'affaire serait même très avancée.

Deux rencontres cruciales dans les semaines à venir pour Arsenal

Les Gunners prennent le large en tête de Premier League mais la saison est encore longue. Avec 47 points au compteur en 18 matchs, Arsenal se positionne comme le favori pour aller chercher le titre. Mais le championnat est encore long. Les prochaines rencontres pourraient bien être décisives dans cette deuxième partie de saison.

Les hommes de Mikel Arteta recevront le Manchester United d'Erik ten Hag ce dimanche. Un choc qui pourrait faire date dans cette saison 2022-2023, permettant aux locaux d'éloigner un peu plus un prétendant à la victoire finale en cas de victoire. A l'inverse, Marcus Rashford et les siens se relanceraient complètement s'ils prenaient les trois points.

Arsenal n'a pas encore rencontré Manchester City cette saison. La première confrontation entre les deux équipes aura lieu le 15 février. Elles se rencontreront à l'Etihad Stadium lors de la 33e journée pour la phase retour.