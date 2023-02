Mercato: Elon Musk dans la course au rachat de Manchester United face aux Qataris et Ratcliffe ?

Selon le Daily Mail, Elon Musk réfléchirait au rachat de Manchester United. L’homme d’affaires américain, dont la fortune est estimée à 178 milliards d’euros, a toujours apprécié les Red Devils, dont la famille Glazer cherche à se séparer.

Il n’a jamais caché son intérêt pour Old Trafford. Et à 51 ans, Elon Musk va peut-être avoir la possibilité de réaliser l’un de ses rêves: devenir propriétaire de Manchester United. Selon le Daily Mail, l’homme d’affaires, dont la fortune est estimée à 178 milliards d’euros, étudierait actuellement la possibilité de racheter le club de Premier League. La famille Glazer, à la tête de MU depuis dix-sept ans, cherche à vendre. Les Américains se sont donnés jusqu’à ce vendredi pour acter les candidatures de rachat.

A l’approche de la date limite, Elon Musk s’interrogerait sur l’opportunité de récupérer Manchester United, dont la valeur est estimée à 5 milliards d’euros. Le patron de Twitter, Tesla ou SpaceX a les fonds nécessaires pour réaliser une telle opération. L’été dernier, alors que les joueurs d’Erik ten Hag traversaient un mauvais début de saison, il a évoqué cette hypothèse sur Twitter. En précisant par la suite qu’il plaisantait. Il avait déjà fait cette "blague" avant le rachat de Newcastle par des investisseurs saoudiens fin 2021.

D’autres investisseurs étrangers à l’affût

Mais cette fois, le deuxième homme le plus riche de la planète (selon le magazine américain Forbes) pourrait aller au bout de son idée. Elon Musk n’est toutefois pas le seul à s’intéresser à MU. Des investisseurs qataris devraient rapidement se positionner avec une offre ferme de rachat. Des Saoudiens, qui ne seraient pas les mêmes que ceux à la tête des Magpies, seraient également sur le coup. Il existerait aussi des intérêts aux États-Unis et en Asie. Sans oublier Jim Ratcliffe, la plus grande fortune de Grande-Bretagne, qui possède notamment le groupe Ineos et l'OGC Nice.

En attendant de connaître l’identité de leurs nouveaux patrons, les coéquipiers de Marcus Rashford réalisent une saison convaincante outre-Manche, où ils occupent la troisième place du championnat anglais. Les Mancuniens se rendront à Barcelone, ce jeudi, en barrage aller de la Ligue Europa (18h45 sur RMC Sport, RMC Story et la chaîne Twitch RMC Sport).