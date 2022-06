France-Danemark: les compos avec Benzema et Mbappé, Eriksen titulaire côté danois

Sans Didier Deschamps, touché par un deuil familial, les Bleus affrontent ce vendredi (20h45) le Danemark en Ligue des nations, au Stade de France. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema sont alignés d'entrée.

Pour les Bleus, ce n’est pas encore l’heure des vacances. Au bout d’une saison déjà éreintante en club, quatre matchs ont été ajoutés à leur programme. Ils ont rendez-vous ce vendredi au Stade de France pour y défier le Danemark en Ligue des nations (20h45), une compétition dont ils sont les tenants du titre. Ils affronteront ensuite la Croatie à Split (6 juin), l’Autriche à Vienne (10 juin) et la Croatie à Saint-Denis (13 juin). Ce premier test face aux Danois a un avant-goût de Mondial puisqu’ils retrouveront les coéquipiers de Christian Eriksen dans quelques mois au Qatar.

Coman et Theo Hernandez sur les côtés

Sur le terrain, cette confrontation sera la 17e entre les deux nations (huit victoires pour la France, six pour le Danemark et deux nuls). "C'est une équipe un peu sous-évaluée, sous cotée, on oublie un peu qu'elle est 11e mondiale, cela veut dire quelque chose. Au niveau du classement, c'est meilleur que l'Allemagne, l'Uruguay, la Suède, le Sénégal. C'est une équipe robuste, solide, avec des joueurs de qualité. Quand elle a le ballon, c'est très subtil dans le jeu", a prévenu Guy Stéphan, qui prendra place sur le banc tricolore en l’absence de Didier Deschamps, resté auprès de sa famille après la mort de son père.

Les champions du monde se présenteront dans un 3-4-3. Devant Hugo Lloris, la ligne défensive sera composée de Lucas Hernandez, Raphaël Varane et Jules Koundé. Les couloirs seront occupés par Theo Hernandez et Kingsley Coman. On retrouvera au milieu Aurélien Tchouaméni et N’Golo Kanté. Pas de surprise en attaque avec les titularisations d’Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé. A noter l’absence de Boubacar Kamara sur la feuille de match. L’ancien Marseillais, 24e homme pour cette rencontre, prendra place en tribunes.

La composition de la France : Lloris - Koundé, Varane, Lucas Hernandez - Coman, Kanté, Tchouaméni, Theo Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé

Remplaçants : Maignan, Areola, Pavard, Kimpembe, Saliba, Digne, Clauss, Guendouzi, Rabiot, Diaby, Nkunku, Ben Yedder

La composition du Danemark : Schmeichel - Andersen, Nelsson, Vestergaard, Maehle - Hojbjerg, Delaney, Eriksen - Wass, Dolberg, Skow Olsen