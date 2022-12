Mercato: l'OM travaille bien sur la piste Malinovskyi, pas sur le dossier Ounahi

Alors que Gerson va rejoindre Flamengo après plusieurs semaines de feuilleton, l'OM travaille à son mercato. Le club phocéen veut renforcer son secteur offensif et souhaite faire venir Ruslan Malinovskyi ainsi qu'un attaquant de pointe. En revanche, la piste Ounahi n'est pas à l'ordre du jour.

La vente de Gerson permettra à l’OM d’attaquer son mercato avec une marge financière plus importante. Le club olympien veut recruter au moins deux éléments dans le secteur offensif, après la blessure de Harit et les départs de Luis Suarez et donc Gerson.

Comme expliqué par RMC Sport depuis plusieurs semaines, Marseille est resté en contacts étroits avec l’Ukrainien Ruslan Malinovskyi et son club de l’Atalanta Bergame. Des échanges ont lieu avec le club italien pour un éventuel prêt du joueur, qui est sous contrat jusqu’en 2024 avec une autre année en option. Les dirigeants marseillais aiment beaucoup ce joueur et espèrent pouvoir le recruter cet hiver.

L’OM souhaite aussi un attaquant de pointe comme l’a confirmé Igor Tudor en conf de presse. Cela permettrait à Alexis Sanchez de pouvoir éventuellement jouer en soutien de l’attaquant. Le club phocéen sait que l’attaquant chilien se sentirait plus à l’aise avec un attaquant devant lui et va essayer de le contenter avec une arrivée au poste d’avant-centre.

Pas d'Ounahi à Marseille

De source olympienne, on affirme qu’Azzedine Ounahi n’est pas sur les tablettes de l’OM. Le jeune milieu de terrain angevin, une des révélations de la Coupe du monde avec le Maroc, ne devrait donc pas rejoindre Marseille. Il est d’ailleurs très sollicité, et son prix a flambé depuis le Mondial.