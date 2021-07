Mercato: le Barça prêt à prolonger Dembélé

Le FC Barcelone va rencontrer les agents d’Ousmane Dembélé (24 ans) la semaine prochaine pour évoquer son avenir. Le club souhaiterait prolonger le contrat du Français qui prend fin en 2022.

Le FC Barcelone n’est pas prêt à vendre tous ses joueurs pour enfin sceller la prolongation de Lionel Messi. Le club travaille aussi pour conserver des forces vives, comme Ousmane Dembélé (24 ans), dont le contrat actuel prendra fin en 2022. Actuellement en convalescence après avoir été opéré d’un tendon de la cuisse droite, l’ailier français fera l’objet d’une "réunion au sommet" la semaine prochaine entre les représentants du club et ses agents, indique Mundo Deportivo ce vendredi.

Le but des discussions sera de déterminer la volonté du joueur de s’inscrire ou non dans le projet catalan. L’état d’esprit du club semble, lui, assez clair: le Barça a l’intention de prolonger son contrat. Recruté en 2017 en provenance de Dortmund contre 105 millions d’euros (plus 40 millions d’euros de bonus, dont 30 ont déjà été versés), Dembélé est apprécié au club malgré l’accumulation de blessures depuis son arrivée.

Absent quatre mois

Il sortait de sa première saison pleine en Catalogne (44 matchs, 11 buts) avant de se blesser à l’Euro lors du match de poule de l’équipe de France contre la Hongrie (1-1). Son absence a été estimée à quatre mois et lui fera manquer la reprise de la saison.

Malgré cela, Joan Laporta, nouveau président depuis mars, apprécie l’ancien Rennais et avait érigé sa prolongation parmi l’une de ses priorités. La récente exhumation de vidéos où Dembélé se moque de l’accent asiatique a crispé en interne. Mais le Barça considère le champion du monde 2018 comme l’avenir, selon Mundo Deportivo. Un départ cet été semble écarté puisqu’il est actuellement blessé. Mais il pourrait entamer la saison prochaine sans l’un de ses coéquipiers les plus proches, Antoine Griezmann dont un départ à l’Atlético de Madrid est à l’étude.