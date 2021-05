Mercato en direct: le clan Sancho confiant pour un transfert à Manchester United

Dans un entretien à La Provence, le milieu de terrain de l'OM Valentin Rongier s'exprime sur son avenir. Alors que l'intersaison s'annonce très mouvementée à Marseille, l'ex-Nantais se voit rester mais n'exclut rien : "Franchement, il me reste trois ans de contrat, je me sens bien ici, je suis heureux, j'ai un cadre de vie magnifique, indique-t-il. Après, on ne décide pas de tout dans le foot. Si une équipe met 25 ou 30 millions sur Rongier (sic) et que le président me dit qu'il a besoin d'argent... Cela dépend du projet, de plein de choses. Dans ma tête, je ne suis vraiment pas parti du tout."