Mercato en direct: David Luiz a été contacté par le Real et l'OM

Dans une interview accordée à Tuttosport, l'agent Mino Raiola, ouvre clairement la porte à un départ de Matthijs de Ligt à l'issue de la saison. Pourtant, le défenseur central est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec la Juventus Turin.

"Matthijs de Ligt est l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Il pourrait quitter la Juventus à la fin de la saison. Le marché des transferts fonctionne parfois comme ça", confie l'influent agent.

Le Néerlandais est arrivé à l'été 2019 en provenance de l'Ajax contre un chèque de 80 millions d'euros. Il a joué 79 matchs avec la Juventus Turin.

Dans le même temps, Mino Raiola évoque l'avenir de Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant, qui aura 40 ans dans quelques semaines sera en fin de contrat à l'issue de la saison prendra une situation plus tard. Son agent explique que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain sera le seul à prendre une décision.

"On verra ce que Zlatan veut faire en juin. Il décide toujours d'année en année, il n'y a pas de précipitation. Bien sûr, le jour où il ne se sentira plus le joueur clé de l'équipe, Ibra prendra sa retraite et commencera un nouveau chapitre en tant que directeur du club", lance Raiola à la presse italienne.

Zlatan Ibrahimovic a fait son grand retour à l'AC Milan en janvier 20202 après deux saison aux Etats-Unis dans le club de LA Galaxy.