Mercato en direct: l'avenir de Cavani reste incertain à Manchester United

Le mercato hivernal a fermé ses portes sans véritable gros transfert en Europe. Mais cela n'empêche pas les clubs et les joueurs de préparer l'avenir et la prochaine intersaison. Entre négociations contratuelles avec des stars bientôt libres et prise de contact avec d'autres clubs avant d'éventuels transferts estivaux, cela s'agite dans tous les sens. Retrouvez toutes les infos et rumeurs dans le direct commenté sur RMC Sport.

Manchester United obligé de payer une compensation à Cavani en cas de départ Lié avec les Red Devils jusqu'en juin prochain, Edinson Cavani pourrait voir le club anglais activer une clause pour prolonger son contrat d'une année. Selon le Sunday Times, l'Uruguayen empocherait même près de deux millions d'euros de prime si Manchester United décidait finalement de ne pas poursuivre l'aventure avec lui. Cette saison "Le Matador" n'a marqué que 7 buts en 24 apparitions confondues vient tout juste de fêter son 34e anniversaire.



Leicester proche de prolonger Barnes Complément idéal de Jamie Vardy cette saison, Harvey Barnes devrait bientôt prolonger son contrat avec Leicester. Un temps pisté par Liverpool, l'Anglais de 23 ans serait sur le point d'obtenir une belle revalorisation salariale chez les Foxes selon le Daily Mirror. L'intéressé, auteur de 9 buts et 4 passes décisisves en Premier League, est pour le moment sous contrat jusqu'en 2024 mais pourrait rajouter deux années de plus à son bail.



Bonjour à tous L'avenir apparaît toujours aussi incertain concernant le mercato des stars européennes. En attendant une éventuelle prolongation de Neymar ou de Kylian Mbappé au PSG, plusieurs grands noms du football continental se retrouvent au centre de l'attention. En Espagne, il se murmure que le Real Madrid serait prêt à laisser partir Raphaël Varane. Du côté de la Serie A, Lautaro Martinez a fermé la porte à un départ vers le Barça et veut prolonger à l'Inter. Ancien de l'OM, André-Pierre Gignac a étendu son bail avec le club mexcain des Tigres de Monterrey jusqu'en 2024.