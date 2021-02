Mercato: le Real Madrid serait ouvert à un départ de Varane

Selon des informations du quotidien AS, les dirigeants du Real Madrid réfléchissent à l'éventualité de vendre Raphaël Varane lors du prochain mercato estival. En fin de contrat en juin 2022, le défenseur français tarde pour prolonger.

Transféré au Real Madrid en 2011, Raphaël Varane arrive en principe dans ses meilleures années sportives, lui qui fêtera ses 28 ans en avril prochain. Le défenseur français, qui a tout gagné en Espagne avec sa formation actuelle, pourrait bien quitter la "Maison blanche" lors du prochain mercato.

Selon des informations du quotidien AS, le Real Madrid serait à l'écoute des potentielles offres pour Varane l'été prochain. En cause: le champion du monde 2018 a un contrat qui le lie au club jusqu'en juin 2022 et n'a pas montré jusqu'ici un réel désir de prolonger. Déjà annoncé sur le départ par le passé, le prochain mercato estival pourrait être la dernière fenêtre pour vendre au prix fort Varane avant que celui-ci n'entre dans la dernière année de son contrat.

Une belle valeur marchande

Pour le Real Madrid, ce serait néanmoins un coup dur, alors que Varane apparaît comme une pièce essentielle de l'équipe. D'autant plus en défense, si l'emblématique capitaine Sergio Ramos vient lui à quitter libre le Real Madrid l'été prochain. Mais à 35 ans, le défenseur espagnol ne représente dans tous les cas plus forcément l'avenir du club madrilène.

Raphaël Varane est aussi l'une des meilleures valeurs marchandes du Real Madrid, en proie à des difficultés financières, estimé à au moins 70 millions d'euros. Sans accord d'ici le prochain mercato pour une prolongation, le Real Madrid serait pratiquement dans l'obligation de le vendre pour ne prendre aucun risque. Ces dernières semaines, la presse espagnole avançait des discussions avec David Alaba pour remplacer Sergio Ramos. Le Real Madrid pourrait bien avoir à repenser rapidement sa charnière centrale.