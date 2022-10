Mercato en direct: Bellingham avec Haaland à City ?

Plus que jamais sur un siège éjectable alors que son équipe réalise un début de saison très compliqué (17e de Liga), l'entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, se sait menacé. Plusieurs candidats potentiels sont d'ores et déjà pressentis par la presse espagnole pour reprendre les rênes : Jorge Sampaoli, Rafa Benítez, Javi Gracia et José Bordalás.

Selon la Cadena SER, Sampaoli serait bien en train de négocier son retour avec un club qu'il connaît bien pour en avoir été le manager entre 2016 et 2017.