Ligue 1: le joli coup de Nice, qui va débaucher le directeur sportif de Lens

L’OGC Nice va rapidement engager Florent Ghisolfi pour occuper les fonctions de directeur sportif, selon des informations confirmées par RMC Sport. Le dirigeant va quitter Lens, où il s’est forgé une solide réputation, afin de rejoindre les Aiglons.

Un joli coup pour Nice, un coup dur pour Lens. Au lendemain de la belle victoire lensoise, dimanche contre Lyon en Ligue 1 (1-0), le club artésien va perdre l’un de ses éléments majeurs au sein de l’organigramme. RMC Sport est en mesure de confirmer que Florent Ghisolfi va bien s'engager avec l'OGC Nice pour y occuper des fonctions de directeur sportif, comme révélé par L'Equipe. Son nom a été suggéré par Fabrice Boquet, le nouveau directeur général du club, avec qui il a collaboré à Lorient.

Le RC Lens était au courant du départ de son directeur sportif pour Nice. Les négociations ont été très rapides entre l’actuel responsable du recrutement sang et or qui va entrer dans un autre projet avec Ineos.

Sauf improbable retournement de la situation, le départ de Florent Ghisolfi devrait vite être officialisé par Lens. En marge de son entraînement ouvert au public mercredi, le club nordiste a programmé une conférence de presse à Bollaert-Delelis en présence d'Arnaud Pouille et du principal. Un rendez-vous médiatique, à quelques jours du derby contre Lille lors de la dixième journée de L1, qui devrait donc acter le départ du dirigeant.

De très jolis signatures à Lens

Ancien milieu de Bastia et du Stade de Reims, Florent Ghisolfi a mis fin à sa carrière de joueur dès 2017 avant d’intégrer le staff de l’équipe féminine champenoise. Après des passages au PSG féminin et à Lorient, le dirigeant a débarqué à Lens en 2019. L’occasion de s’y bâtir une belle réputation, notamment pour sa faculté à dénicher les talents. Après l’éviction de Philippe Montanier en 2020, il a contribué à la nomination de Franck Haise sur le banc lensois. Après la promotion du club en L1, il a fourni à l’entraîneur un effectif capable de lutter pour le maintien et même mieux.

L’actuel quatrième du championnat de France peut ainsi le remercier d’avoir déniché plusieurs joueurs de talent ces dernières années comme Florian Sotoca, Jonathan Clauss, Seko Fofana ou encore Gabriel Medina.

"Si demain Flo' (Ghisolfi) vient me voir pour me dire qu’il s’en va, ça m’emmerdera, je l’apprécie et je considère qu’il fait de l’excellent boulot, indiquait le directeur général lensois Arnaud Pouille en janvier dernier auprès de La Voix du Nord. Le club était là avant nous, il sera là après nous et le tout, c’est de faire en sorte que quand vous êtes ici, vous donnez le maximum pour sa réussite."